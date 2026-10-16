Xét xử phúc thẩm cựu Tổng thống Hàn Quốc về cáo buộc “đưa UAV xâm nhập Triều Tiên” Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Tội danh nghiêm trọng nhất cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun bị cáo buộc trong phiên phúc thẩm này là "đem lại lợi ích quân sự cho đối phương", do bị cáo buộc đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh tác chiến máy bay không người lái (UAV) của quân đội thực hiện chiến dịch đưa UAV vào Bình Nhưỡng, nhằm tạo cớ cho việc ban bố lệnh thiết quân luật vào tháng 12/2024.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol (trái) và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun. Ảnh: Yonhap

Tại Tòa, phía công tố viên đặc biệt tiếp tục cáo buộc cựu Tổng thống đồng mưu với cựu Bộ trưởng Quốc phòng và đã đề nghị mức án 30 năm tù khổ sai dành cho mỗi bị cáo. Mức án được đề nghị đối với bị cáo Yoon Suk Yeol lần này tương đương mức đã được đưa ra tại tòa sơ thẩm, nhưng mức đề nghị dành cho Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun cao hơn 5 năm so với mức mà phía công tố đã đề nghị trước đó.

Đối với các bị cáo khác cùng bị xét xử, các công tố viên đã đề nghị mức án 20 năm tù khổ sai dành cho cựu Tư lệnh phản gián quân đội Yeo In-hyung và 5 năm tù giam cho cựu Tư lệnh tác chiến máy bay không người lái Kim Young-dae.

Phía công tố viên đặc biệt nhấn mạnh: "Đây là một tội mà trong đó, người nắm quyền thống soái quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh phản gián đã lạm dụng quyền lực để tạo cớ ban bố thiết quân luật khẩn cấp trong tình trạng chiến tranh. Các bị cáo đã cố tình khiêu khích để phía Triều Tiên thực hiện các hành động vũ lực, bất chấp rủi ro xảy ra xung đột cục bộ, thậm chí, trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra một cuộc chiến toàn diện".

Cho đến nay, quá trình xét xử cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, xung quanh lệnh thiết quân luật do ông ban bố và thu hồi đêm 3/12/2024, vẫn đang diễn ra với nhiều tình huống phức tạp, gay cấn. Trong đó, ông Yoon đã bị tuyên mức án cao nhất là “tù khổ sai chung thân”. Tuy nhiên, cựu Tổng thống vẫn không chấp nhận mọi phán quyết và đang kháng án lên các tòa cấp trên, bao gồm cả Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc.