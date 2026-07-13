Theo cáo trạng được tuyên tại phiên tòa, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã cố ý vi phạm một số quy định của Luật Quỹ chính trị của Hàn Quốc khi nhận khoản tiền 270 triệu won (tương đương khoảng 186.000 USD) từ ông Myung Tae-kyun, một doanh nhân được biết đến với vai trò "môi giới chính trị".

Tòa án Hàn Quốc tuyên phạt thêm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 2 năm tù khổ sai. Ảnh: Yonhap News

Với hành vi này, Nhóm kiểm sát viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ án liên quan đến lệnh thiết quân luật do ông Yoon ban bố rồi hủy bỏ trong đêm 3/12/2024 đã đề nghị mức án 4 năm tù khổ sai đối với cựu Tổng thống. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án và lời khai của các nhân chứng cũng như bị cáo, Tòa án Trung ương Seoul chỉ tuyên phạt ông Yoon Suk Yeol 2 năm tù khổ sai.

Cho đến nay, cả 3 cấp tòa án bao gồm tòa địa phương, tòa cấp cao và tòa tối cao của Hàn Quốc, đã đưa ra nhiều phán quyết liên quan đến các nhóm tội danh mà cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị cáo buộc. Trong đó, nghiêm trọng nhất là bản án tù khổ sai chung thân đối với cáo buộc "chủ mưu gây nội loạn". Tuy nhiên, ông Yoon vẫn không chấp nhận các phán quyết này và khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý đến cùng.