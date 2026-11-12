Hàn Quốc bất ngờ tặng Kiev 100 triệu USD, phát tín hiệu hàn gắn quan hệ

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha bắt tay với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun tại Paris vào ngày 10/11. Ảnh: Bộ Ngoại giao Ukraine/Telegram

Theo tờ JoongAng Ilbo ngày 10/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã đề xuất đưa khoản viện trợ 100 triệu USD dành cho Ukraine vào dự thảo ngân sách năm 2027. Động thái này tiếp nối cam kết hỗ trợ Ukraine được Tổng thống Lee Jae-myung đưa ra hồi tháng 7.

Trong tổng số tiền dự kiến, 50 triệu USD sẽ được chuyển vào quỹ tín thác của NATO dành cho Ukraine, gần gấp ba lần mức đóng góp 16,7 triệu USD trong năm nay. Khoảng 20 triệu USD được dành cho các dự án nhân đạo, gấp bốn lần mức hiện tại. 30 triệu USD còn lại sẽ được phân bổ thông qua chương trình hỗ trợ các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang.

Hàn Quốc tăng mạnh viện trợ, Ukraine nhận hỗ trợ cả y tế và thiết bị

Seoul bắt đầu đóng góp vào quỹ tín thác NATO dành cho Ukraine từ năm 2024, với tổng số tiền 34 triệu USD trong hai năm 2024-2025.

Nguồn tiền này được sử dụng để điều trị thương binh Ukraine, xây dựng các bệnh viện phục hồi chức năng quân sự và cung cấp những hỗ trợ phi sát thương như thiết bị liên lạc, hệ thống chống máy bay không người lái (UAV), nhiên liệu và khẩu phần ăn cho binh sĩ.

Các khoản viện trợ nhân đạo khác được triển khai thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, tập trung vào y tế, năng lượng, khôi phục trường học và cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Một lãnh đạo ủy ban của Quốc hội Hàn Quốc cũng cảnh báo chính phủ không nên để bất đồng ngoại giao gần đây phá hỏng nhiều năm hợp tác với Kiev. Ông nhấn mạnh lợi ích chiến lược lâu dài của Seoul, trong đó có khả năng tham gia tái thiết Ukraine sau chiến tranh.

Ngoại trưởng hai nước gặp nhau, tìm cách tháo gỡ bất đồng

Cũng trong ngày 10/11, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun bên lề cuộc họp ngoại trưởng G7 tại Paris (Pháp).

Ông Sybiha cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi ý nghĩa về các giải pháp chấm dứt chiến tranh. Nhà ngoại giao Ukraine đánh giá cao những chia sẻ của người đồng cấp Hàn Quốc, dựa trên kinh nghiệm lịch sử của Seoul.

Ông đồng thời khẳng định Kiev sẵn sàng khôi phục quan hệ ngoại giao trên cơ sở lợi ích chung và nhận thức chung về những mối đe dọa an ninh từ việc Triều Tiên tham gia hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ có những bước tiến mới nhằm bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương, đồng thời nhắc lại lời mời người đồng cấp Hàn Quốc thăm Ukraine.

Hai tù binh Triều Tiên khiến quan hệ Seoul - Kiev rạn nứt

Căng thẳng bắt đầu ngày 23/9, tại khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai thông tin Kiev đã bàn giao hai binh sĩ Triều Tiên bị bắt giữ cho Hàn Quốc.

Hai người này bị lực lượng Ukraine bắt tại tỉnh Kursk của Nga vào tháng 1/2025, khi đang chiến đấu cùng quân đội Nga.

Tổng thống Lee Jae-myung sau đó chỉ trích ông Zelensky vì công khai thông tin, cho rằng động thái này vi phạm thỏa thuận bảo mật liên quan đến việc bàn giao tù binh.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, việc hồi hương tù binh Triều Tiên là vấn đề đặc biệt nhạy cảm, có tác động lớn đến ngoại giao, an ninh quốc gia và tình hình bán đảo Triều Tiên.

Phía Ukraine phản bác rằng, Seoul đã được thông báo trước về nội dung bài phát biểu của Tổng thống Zelensky.

Việc Seoul dự kiến viện trợ 100 triệu USD cho Ukraine giữa lúc quan hệ hai nước vừa trải qua sóng gió cho thấy Hàn Quốc vẫn muốn duy trì hợp tác với Kiev, đồng thời bảo vệ những lợi ích an ninh và chiến lược lâu dài trước diễn biến ngày càng phức tạp trên bán đảo Triều Tiên.