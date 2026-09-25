Xe tăng Abrams Mỹ áp sát Nga sau nhiều tháng vắng bóng

Bộ Quốc phòng Lithuania cho biết, 1 tiểu đoàn hạng nặng được trang bị xe tăng M1 Abrams cùng 1 tiểu đoàn công binh của quân đội Mỹ dự kiến đến nước này vào cuối tháng 10. Tổng quân số khoảng 1.000 binh sĩ, tương đương những đợt triển khai trước đây và sẽ duy trì hiện diện trong khoảng 9 tháng trước khi được một đơn vị khác thay thế.

Xe tăng M1 Abrams tại Khu huấn luyện Niinisalo (Phần Lan). (Ảnh: JN)

Sự trở lại của lực lượng Mỹ đánh dấu việc Lithuania nối lại hoạt động luân phiên các đơn vị thiết giáp của Washington sau nhiều tháng vắng bóng.

Abrams trở lại khu vực

Tiểu đoàn hạng nặng của Mỹ được tổ chức xoay quanh các xe tăng và xe bọc thép, có khả năng cơ động và tác chiến trong môi trường chiến đấu cường độ cao. Trong khi đó, tiểu đoàn công binh đảm nhiệm những nhiệm vụ như xây dựng vị trí phòng thủ, thiết lập chướng ngại vật, bắc cầu và rà phá bom mìn.

Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Robertas Kaunas cho biết lực lượng công binh Mỹ sẽ hỗ trợ quá trình xây dựng sư đoàn của quân đội Lithuania, đồng thời tham gia các dự án tăng cường phòng thủ biên giới.

Lithuania hiện đang xây dựng một đơn vị quân sự cấp sư đoàn của riêng mình. Cùng với Latvia và Estonia, nước này cũng tăng cường hệ thống phòng thủ dọc biên giới phía đông trong khuôn khổ dự án chung mang tên Tuyến phòng thủ Baltic.

Từ năm 2019, các tiểu đoàn hạng nặng của Mỹ đã luân phiên triển khai tại Lithuania. Những đơn vị này thường đóng quân tại khu vực huấn luyện Pabradė, gần biên giới Belarus và mang theo các phương tiện chủ lực như xe tăng Abrams, xe chiến đấu bộ binh Bradley và pháo tự hành M109 Paladin.

Mỹ từng rút tiểu đoàn thiết giáp khỏi Lithuania

Sự trở lại lần này diễn ra sau khi khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ rời Lithuania vào tháng 6 mà không có lực lượng thay thế ngay lập tức. Điều này khiến Lithuania lần đầu tiên kể từ năm 2020 không còn một tiểu đoàn thiết giáp Mỹ luân phiên đồn trú.

Động thái này nằm trong bối cảnh Washington tiến hành điều chỉnh bố trí lực lượng tại châu Âu.

Tháng 5, Bộ Chiến tranh Mỹ công bố kế hoạch tái cân bằng lực lượng ở châu Âu. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ra lệnh rút tới 5.000 binh sĩ khỏi Đức, đồng thời hủy kế hoạch triển khai một lữ đoàn thiết giáp từ Fort Hood, Texas, tới Ba Lan.

Các tiểu đoàn được đưa sang Lithuania trước đây thường được lựa chọn từ những lữ đoàn đang đóng tại Ba Lan. Vì vậy, việc điều chỉnh lực lượng ở Ba Lan và Đức có ảnh hưởng trực tiếp tới quy mô lực lượng Mỹ luân phiên tại Lithuania.

Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda hôm 23/9 cho biết, một đợt luân chuyển mới đã được lên kế hoạch và cảm ơn Tổng thống Donald Trump về quyết định này. Văn phòng tổng thống Lithuania cho biết quy mô lực lượng mới sẽ không thấp hơn những đợt triển khai trước.

Các quan chức quân đội Mỹ tại châu Âu cho biết, đợt triển khai này nằm trong kế hoạch luân chuyển đã được công bố hồi tháng 8. Theo kế hoạch, một lữ đoàn thuộc Sư đoàn Bộ binh số 1 của Mỹ sẽ tới châu Âu để thay thế một lữ đoàn khác vừa hoàn thành nhiệm vụ. Tại thời điểm đó, Bộ Chiến tranh Mỹ chưa xác nhận cụ thể Lithuania là địa điểm triển khai của lực lượng mới.

Trong khi các đơn vị Mỹ hoạt động theo cơ chế luân phiên 9 tháng, Đức đang xây dựng một lực lượng có tính chất lâu dài hơn tại Lithuania. Berlin đang triển khai một lữ đoàn thiết giáp với quân số khoảng 5.000 người tại quốc gia Baltic này. Đây là lần đầu tiên Đức triển khai một đơn vị quân sự quy mô như vậy ở nước ngoài kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, với mục tiêu đạt đủ quân số vào năm 2027.