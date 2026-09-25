Nhiều nhà ngoại giao bỏ ra ngoài khi Thủ tướng Israel phát biểu tại Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, ngày 24/9. (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Israel sau đó mỉa mai những người rời hội trường, gọi những người vẫn còn ở lại là “hèn nhát về đạo đức”.

Trong bài phát biểu ngày 24/9 (theo giờ Mỹ), ông Netanyahu cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump, gọi ông là “đối tác vĩ đại nhất của Israel”. Thủ tướng Israel chỉ trích nhiều đối thủ của nước này, trong đó có Qatar và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, người mà ông gọi là “độc tài”.

Ông Netanyahu cũng nhắc đến cuộc tấn công qua máy nhắn tin nhằm vào Hezbollah hồi tháng 9/2024. Ông giơ một chiếc máy nhắn tin lên và nói: “Các bạn nhớ những chiếc máy nhắn tin chứ?” Sau đó, ông nói Hezbollah chắc chắn vẫn nhớ chúng.

Ngày 17/9/2024, hàng nghìn máy nhắn tin được các thành viên Hezbollah sử dụng tại Li-băng và một số khu vực của Syria đã phát nổ trong vụ tấn công hàng loạt từ xa. Hơn 39 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em và nhân viên y tế, và khoảng 3.400 người bị thương.

Các ghế của phái đoàn Nhà nước Palestine trống trơn trong lúc Thủ tướng Israel phát biểu. (Ảnh: AP)

Ảnh chân dung tướng Qasem Soleimani quá cố được đặt ở khu của đoàn đại biểu Iran, trong khi tất cả bỏ ra ngoài. (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu gay gắt, ông Netanyahu cũng công kích Thị trưởng New York Zohran Mamdani, người nhiều lần gọi ông Netanyahu là “tội phạm chiến tranh”.

Ông Netanyahu cáo buộc ông Mamdani là người bài Do Thái và lan truyền những lời sai sự thật về Israel và quân đội Israel.

“Ông Mamdani, kể từ khi ông được bầu làm thị trưởng thành phố này, nhiều người Do Thái không còn cảm thấy an toàn ở New York. Họ nói với tôi: ‘Đây không còn là thành phố mà chúng tôi từng biết. Nó đã thay đổi quá nhanh’”, ông Netanyahu nói.

Ông cũng cáo buộc ông Mamdani “bóp méo sự thật”, “đảo ngược vai trò giữa nạn nhân và kẻ gây hấn” và cho rằng thị trưởng New York đã cố ngăn ông đến thành phố này.

Ông Netanyahu một lần nữa bác bỏ cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng tại Dải Gaza, nói rằng Israel không diệt chủng mà ngược lại đã ngăn chặn một cuộc diệt chủng.

Israel từ lâu vẫn phủ nhận cáo buộc diệt chủng, khẳng định chiến dịch quân sự của nước này chỉ nhằm vào Hamas. Ông Netanyahu cũng gọi Hamas là “những người bạn” của ông Mamdani.

Sau bài phát biểu của ông Netanyahu, ông Mamdani đáp trả, nói rằng nhà lãnh đạo Israel một lần nữa sử dụng bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc để đưa ra “những lời dối trá vô căn cứ”, nhằm làm giảm mức độ nghiêm trọng của những hành động của Israel tại Dải Gaza.

“Như ông ấy đã làm hết lần này đến lần khác, Thủ tướng Netanyahu đã sử dụng bài phát biểu của mình để lặp lại những lời dối trá vô căn cứ nhằm tẩy sạch hình ảnh về cuộc diệt chủng người Palestine mà ông ấy gây ra”, ông Mamdani nói.

Ông cho rằng những lời phủ nhận của ông Netanyahu không thể thay đổi thực tế là ông đang bị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) yêu cầu bắt giữ.

ICC ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu từ năm 2024, với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại trong cuộc chiến ở Dải Gaza. Israel bác bỏ thẩm quyền của ICC và phủ nhận các cáo buộc.

Ông Mamdani từng vận động tranh cử thị trưởng với cam kết sẽ bắt ông Netanyahu nếu ông đến New York. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, ông Mamdani nói rằng ông đã xác định mình không có thẩm quyền pháp lý để thực hiện việc này.

Các chuyên gia luật quốc tế cũng chỉ ra nhiều trở ngại pháp lý. Mỹ không phải thành viên của ICC và luật pháp Mỹ không có cơ chế để tự động thi hành lệnh bắt giữ của tòa án này. Ngoài ra, các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ đang tại nhiệm nhìn chung được hưởng quyền miễn trừ nhất định.

Trong một hành động mỉa mai khác, ông Netanyahu giơ thiết bị thu Internet Starlink khi đang phát biểu và nói rằng ông sẽ để nó lại cho phái đoàn Iran, để nếu các thành viên trong phái đoàn “đào tẩu”, họ có thể tự do kể câu chuyện của mình trên mạng xã hội.