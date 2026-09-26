Kiến trúc đặc biệt của 6 nhà ga trên tuyến tàu điện nhẹ đầu tiên ở Phú Quốc

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc có tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, dài khoảng 18 km, gồm 6 nhà ga. Tàu chạy dọc theo dải phân cách giữa của tuyến đường tỉnh ĐT 975.

LRT Phú Quốc gồm 14,3 km đi trên mặt đất, 1,3 km qua 4 cầu vượt tại các nút giao và khoảng 2 km đi ngầm.

Ở điểm đầu tuyến, nhà ga Tây Bắc đặt tại khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc. Sau khi xuống máy bay hành khách di chuyển khoảng 5 phút sẽ đến ga Tây Bắc để đón tàu điện nhẹ.

Phối cảnh nhà ga Tây Bắc được thiết kế với vật liệu và màu sắc gợi liên tưởng đến kiến trúc vùng cao phía bắc. Các loài cây như hoa kèn hồng, móng bò trắng và bằng lăng được đưa vào cảnh quan nhằm tạo điểm nhấn cho công trình giao thông.

Sau ga Tây Bắc, hành trình kiến trúc chuyển về Thủ đô với nhà ga Hà Nội. Không gian nhà ga khai thác hình ảnh phố cổ, từ những đường lát gợi vỉa hè cũ đến hệ mái mang nét kiến trúc đô thị truyền thống.

Các chi tiết kiến trúc tại ga Hà Nội được giản lược giúp hình ảnh Thủ đô không bị sao chép nguyên trạng mà được chuyển hóa thành ngôn ngữ kiến trúc của một công trình giao thông mới.

Đến nhà ga Huế, bảng màu chuyển sang đỏ, gợi liên tưởng đến kinh thành và kiến trúc cung đình. Những hình khối được kết hợp với hệ mái và các chi tiết trang trí mang dấu ấn cố đô.

Từ ga Huế của miền Trung, tuyến tàu điện nhẹ tiếp tục kể câu chuyện về Tây Nguyên.

Kiến trúc ga Tây Nguyên lấy cảm hứng từ nhà rông, đại ngàn, cồng chiêng và những tầng thác được chuyển hóa thành hình khối, mái và các chi tiết kiến trúc tại ga.

Nếu các nhà ga phía Bắc và miền Trung thiên về những giá trị truyền thống, ga Sài Gòn lại mang diện mạo trẻ trung và hiện đại hơn.

Các đường cong mái vòm của ga Sài Gòn được sử dụng làm điểm nhấn, gợi liên tưởng đến kiến trúc Bưu điện Trung tâm TPHCM.

Không gian mở, nhiều ánh sáng và các đường nét của ga Sài Gòn tạo cảm giác năng động, phù hợp với hình ảnh đô thị phía nam.

Điểm cuối tuyến tàu điện nhẹ là ga Đảo Ngọc, đồng thời là nhà ga ngầm kết nối trực tiếp với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027.

Nếu phần nổi lấy cảm hứng từ hình tượng “cá chép hóa rồng”, không gian ngầm khai thác câu chuyện về nghề sản xuất nước mắm truyền thống của Phú Quốc.

Màu trắng gợi muối biển, ánh bạc mô phỏng hình ảnh cá và hệ thống chiếu sáng tạo hiệu ứng như chuyển động dưới mặt nước.

Tàu LRT Phú Quốc có tốc độ thiết kế 70-100 km/h, vận tốc tối đa 100 km/h. Nhờ tốc độ khai thác cao, thời gian di chuyển toàn tuyến từ sân bay quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị APEC dự kiến khoảng 18-20 phút.

Trong giai đoạn đầu, dự kiến 6-10 đoàn tàu được đưa vào khai thác, với công suất vận chuyển khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ.

Theo ghi nhận thực tế của PV Tiền Phong ngày 21/9, toàn bộ cọc khoan nhồi của các hạng mục hầm và cầu trên tuyến LRT Phú Quốc đã hoàn thành.

Nhà ga đang thi công phần thô, công đoạn lắp đặt đường ray trên nền đường đang được triển khai.

Dự kiến 6 tháng tới, gần 18 km đường đôi sẽ hoàn tất lắp đặt hệ thống ray. Ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam cho biết phần đường ray sẽ hoàn thành kịp tiến độ và bàn giao vào tháng 3/2027.

Bản đồ bố trí các ga của tuyến LRT Phú Quốc. Đồ họa: Doãn Cường