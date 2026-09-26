Đường nghìn tỷ kết nối sân bay Long Thành chậm tiến độ

Theo đó sẽ có 2 hướng, gồm tuyến giao thông kết nối sân bay với QL51, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, tỉnh lộ 25C và hướng kết nối từ sân bay với cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây cũng như các tuyến đường trục chính, đường nội bộ cần được hoàn thiện.

Xác định Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn là công trình giao thông quan trọng của khu vực sân bay Long Thành, TP Đồng Nai đã đầu tư hơn 1.025 tỷ đồng để mở rộng tuyến giao thông này. Dự án khởi công ngày 4/9/2025, đi qua phường Long Thành và các xã An Phước, Bình An, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều khoảng 5 km, điểm đầu nối với QL51, điểm cuối tại khu vực mũi tàu phía Nam sân bay. Tuyến đường được kỳ vọng trở thành trục đại lộ trung tâm, kết nối các khu dân cư, trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ và không gian phát triển đô thị mới.

Dự án mở rộng tuyến vẫn đang ngổn ngang.

Theo kế hoạch, Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn sẽ hoàn thành vào ngày 29/8 vừa qua, nhưng chủ đầu tư cho biết hiện tổng khối lượng công trình mới đạt hơn 65%. Một số khu vực còn chưa được giải toả để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, một số vị trí vướng di dời lưới điện khiến rào kỹ thuật chưa thể thi công liên tục và hoàn thiện phần đường.

Tuy là dự án trọng điểm của TP Đồng Nai, là tuyến cửa ngõ kết nối để vào sân bay Long Thành, nhưng sau một năm thi công, nâng cấp, cải tạo hiện còn tồn tại gần 20 trường hợp tại các xã Bình An, An Phước và phường Long Thành chưa bàn giao mặt bằng.

Người dân khu vực bức xúc vì trong thời gian thi công kéo dài, mặt đường nhiều đoạn bị đào xới, nền đường chưa hoàn thiện, việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của các hộ dân gặp không ít khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân cho biết đã nhiều lần phản ánh, mong chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, có biện pháp bảo đảm việc đi lại, vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân.

Thi công không đảm bảo an toàn cho người dân.

Đại diện đơn vị thi công là Công ty TNHH XD TM Lang Phong cho biết, dự án gặp khó khăn, vướng mắc do trên tuyến còn rất nhiều trụ viễn thông, công tác phối hợp di dời hạ tầng kỹ thuật giữa các đơn vị viễn thông tại công trình chưa đồng bộ. Tại một số vị trí người dân chưa bàn giao mặt bằng nên dẫn đến không thể thi công hào kỹ thuật điện ngầm. Tại khu vực cầu Quán Thủ, hiện vẫn còn vướng mắc mặt bằng nên việc tổ chức thi công còn gián đoạn, chưa thể triển khai đồng bộ cùng một lúc các hạng mục theo kế hoạch.

Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án khu vực 5 TP Đồng Nai, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai, Ban quản lý dự án đã làm việc với các đơn vị thi công và đơn vị tư vấn sát, đơn vị thiết kế nhằm đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ và thi công theo 3 ca 4 kíp để hoàn thành dự án. Lãnh đạo Ban quản lý dự án cũng cho biết, trong những ngày tới sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để vận động các hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng. Đơn vị cũng cam kết sẽ hạn chế tối đa việc phát sinh có tình huống ngoài dự kiến để sớm dự án đưa vào sử dụng.