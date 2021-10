Xã hội đen gốc Việt nhận tội ngộ sát và bị kết án 12 năm tù

Chủ Nhật, ngày 31/10/2021 11:00 AM (GMT+7)

Jimmy Truong, xã hội đen gốc Việt ở TP Calgary (tỉnh Alberta, Canada) từng đối mặt với 4 tội danh giết người cấp độ 1 đã nhận tội danh nhẹ hơn: ngộ sát và bị kết án 12 năm tù.

Theo đài CBC ngày 30-10, Jimmy Truong (30 tuổi) đã thừa nhận tham gia vụ giết Cuc Leung và Quang Tran ngày 20-9-2016. Vợ chồng này bị giết ngay trước mặt đứa con trai 5 tuổi. Ngoài ra, hai tuần sau, Phu Phan bị bắn chết khi anh ta ra khỏi nhà đi làm. Jimmy Truong cũng thừa nhận đã trợ giúp trong vụ giết người đó.

Ông Nick Devlin, cố vấn cấp cao tại Cơ quan Công tố Calgary, cho đó là "những vụ giết người man rợ, có tính toán trước" nhưng lưu ý Trương không phải là kẻ chủ mưu gây ra những vụ sát hại.

Jimmy Truong, xã hội đen gốc Việt ở TP Calgary, từng đối mặt với 4 tội danh giết người cấp độ 1. Ảnh: Sở cảnh sát Calgary

Jimmy Truong khai rằng trước mỗi vụ giết người, hắn mua điện thoại di động trả trước bằng tên giả, dùng điện thoại đó để liên lạc với những người bán xe Dodge Caravan đã qua sử dụng tại trang rao vặt Kijiji. Trong cả hai lần giao dịch, Jimmy Truong đều thanh toán bằng tiền mặt và giấu danh tính.

Sau đó, Truong đưa những chiếc xe tải đó cho những kẻ xả súng, biết rằng họ sẽ dùng xe trong các tấn công có chủ đích, còn các nạn nhân "có nguy cơ bị thương tật đe dọa tính mạng".

Vào ngày 21-9-2016, Cuc Leung và Quang Tran vừa trở về nhà ở phía Đông Bắc khu Redstone sau bữa ăn tối cùng gia đình, các tay súng ra khỏi xe tải nhỏ và xả 26 viên đạn vào xe của nạn nhân. Công tố viên Brian Holtby cho biết loạt đạn xuyên qua hàng ghế sau nhưng may sao con của vợ chồng Cuc Leung không bị thương.

Ở một vụ khác xảy ra hai tuần sau đó, Phu Phan trúng đạn sau khi các tay súng bắn vào anh ta 19 phát. Phu Phan chết trên đường.

Trong cả hai vụ việc, những chiếc Dodge Caravan được sử dụng trong các vụ tấn công đều được tìm thấy sau khi chúng bị phóng hỏa.

Ngày 21-9-2016, các tay súng xả hàng chục phát đạn vào xe của Cuc Leung và Quang Tran. Ảnh: CBC

Theo đài CBC, Jimmy Truong có quan hệ với băng nhóm FK (FOB Killers). Khi được tại ngoại, Jimmy Truong được lệnh phải tránh xa ba tên trùm xã hội đen nổi tiếng của FK.

Từ năm 2002 đến năm 2009, ít nhất 25 người chết có liên quan đến cuộc chiến băng đảng ở Calgary giữa các băng đảng FOB (Fresh Off the Boat hoặc Forever Our Brothers) và FK. Kể từ đó, nhiều đầu lĩnh xã hội đen của FOB bị giết hoặc bị tống giam.

Gần đây nhất, cựu thủ lĩnh FOB Nick Chan bị thương nặng sau nhiều lần bị bắn vào tháng 7-2020.

Jimmy Truong cũng phải đối mặt với tội danh giết người cấp độ 1 trong cái chết của Louie Mojica (27 tuổi), người bị bắn chết trong xe của anh ta một tháng trước khi Cuc Leung và Tran bị giết.

Vào thời điểm Mojica chết, cảnh sát xác nhận vụ nổ súng là một cuộc tấn công có chủ đích và nạn nhân đã được cảnh sát chú ý. Mojica có một đứa con trai còn nhỏ tuổi.

Tuy nhiên, vào tháng 8-2020, cáo buộc liên quan đến Mojica đã được bãi bỏ sau khi một thẩm phán phán quyết rằng không có đủ bằng chứng để đưa vụ án ra xét xử.

Vào thời điểm các cáo buộc được đưa ra, các nhà điều tra cho biết họ tin rằng cả 4 vụ giết người đều là các cuộc tấn công có chủ đích do một nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện.

