Vụ nổ lò ép kính ở phường Tân Sơn Nhì: Khoảng 4 nhà dân hư hỏng

Đến trưa 15-8, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hai đầu đường Dương Văn Dương (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM), khám nghiệm hiện trường vụ nổ lò ép kính của Công ty TNHH Kính màu NH để điều tra.

Khoảng 1 giờ sáng, khi nhiều người dân đang ngủ, một tiếng nổ lớn vang lên làm cả khu vực rung chuyển. Anh NVT (sống đối diện công ty) kể: “Tôi đang ngủ thì nghe tiếng nổ như bom. Mái tôn của công ty bay lên, tường sập, kính vỡ văng khắp nơi. Nhà tôi nứt tường, vỡ cửa kính. Sức ép của vụ nổ rất mạnh”.

Công an khám nghiệm hiện trường, phục vụ điều tra. Ảnh: HT

Chị TTH (cách hiện trường vài chục mét) cho biết: “Sau tiếng nổ là tiếng kính vỡ loảng xoảng. Nhiều nhà bị xé toạc mái, tường nứt, cả khu phố hoảng loạn chạy ra đường”.

Khu vực được lực lượng chức năng phong tỏa. Ảnh: HT

Ghi nhận tại hiện trường, ít nhất bốn nhà dân bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều căn khác bị ảnh hưởng nhẹ. UBND phường Tân Sơn Nhì cho biết đã thống kê, ghi nhận và hỗ trợ các hộ dân khắc phục.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng, Phòng PC07 nhận tin báo và huy động ba xe chuyên dụng cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Rất may vụ nổ không gây thiệt hại về người.