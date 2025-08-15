Người phụ nữ tử vong do giông lốc cuốn cầu trượt bay trúng ở chung cư tại Hà Nội

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống, anh Đinh Quang Tuấn (SN 1987, chồng chị N.T.T) cho biết, vào chiều ngày 13/8, chị N.T.T đã trút hơi thở cuối cùng sau gần một tháng điều trị tích cực tại bệnh viện. Chị T. là nạn nhân trong vụ tai nạn hi hữu xảy ra vào chiều 19/7 tại khu vui chơi chung cư FLC Đại Mỗ (Hà Nội).

Vào thời điểm đó, giông lốc kèm gió giật mạnh khiến một chiếc cầu trượt trẻ em tại sân chung cư FLC Đại Mỗ bất ngờ bật tung, bay trúng người chị T. đang đi ngang qua. Cú va chạm mạnh khiến chị gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương: chấn thương sọ não, gãy nhiều xương, suy đa tạng, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ một phần nội tạng và lọc máu liên tục.

Khoảnh khắc giông lốc cuốn cầu trượt bay trúng người phụ nữ ở chung cư FLC Đại Mỗ. Ảnh cắt từ clip

Anh Tuấn cho biết: "Vợ tôi không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị mỗi ngày hơn 40 triệu đồng. Tổng cộng đã vượt 900 triệu, trong đó hơn 500 triệu đồng là tiền vay mượn. Tôi chỉ mong vợ qua khỏi, nhưng bác sĩ báo không còn hi vọng. Đến 16h15 ngày 13/8, vợ tôi đã ra đi mãi mãi".

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nôi cho biết, vụ việc đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, một người bị thương nặng và tử vong sau quá trình điều trị tích cực. Do đó, cần xem xét, đánh giá liệu nhà trượt tại sân chơi có đáp ứng các quy định về an toàn và chất lượng hay không.

Mặc dù giông lốc là hiện tượng thời tiết cực đoan, thuộc nhóm sự kiện bất khả kháng ngoài khả năng kiểm soát của con người, nhưng việc một trận giông lốc có thể thổi bay nhà trượt lại đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý.

Cơ quan chức năng cần làm rõ, chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý khu vui chơi có thực hiện đầy đủ các biện pháp chằng chống, đảm bảo an toàn hay không; có vi phạm quy định nghề nghiệp, tiêu chuẩn kỹ thuật dẫn tới hậu quả nghiêm trọng cho người khác hay không.

Bên cạnh đó, cần xác định sự việc có dấu hiệu tội phạm hay chỉ đơn thuần là sự kiện bất khả kháng. Từ việc làm rõ yếu tố lỗi, cơ quan chức năng sẽ có căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Khoản 2 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, người gây thiệt hại không phải bồi thường trong trường hợp thiệt hại phát sinh hoàn toàn do sự kiện bất khả kháng.