Khám xét nhà cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, phát hiện loạt "quà tặng" xa xỉ

Ngày 13-8, Tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt giam chờ xét xử với cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, 52 tuổi, với cáo buộc vi phạm Đạo luật thị trường vốn và Đạo luật quỹ chính trị. Các điều tra viên cáo buộc bà Kim nhận nhiều quà tặng đắt giá để ưu ái các cá nhân liên quan.

Đáng chú ý nhất là mặt dây chuyền kim cương Van Cleef & Arpels. Bà Kim đã đeo trang sức này khi đi cùng chồng là cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên dự Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6-2022.

Mặt dây chuyền hình bông tuyết được chế tác từ vàng trắng 18K và kim cương. Trên trang web chính thức của Van Cleef & Arpels, chiếc vòng cổ hiện có giá 83,5 triệu won (khoảng 60.600 USD), cao hơn giá 60 triệu won (43.300 USD) vào thời điểm bà Kim đeo nó.

Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đeo vòng cổ trị giá hàng chục nghìn USD hồi năm 2022. Ảnh: Yonhap

Ban đầu, văn phòng ông Yoon cho biết bà Kim mượn vòng cổ từ một người quen. Tuy nhiên, trong tuyên bố gửi tới các công tố viên hồi tháng 5, bà Kim nói chiếc vòng là hàng giả nên không cần khai báo chính thức.

Tới buổi thẩm vấn của nhóm công tố viên đặc biệt hôm 6-8, bà Kim khai mua chiếc vòng cổ giả ở Hong Kong (Trung Quốc) hồi năm 2010 để tặng mẹ, sau đó mượn để công du nước ngoài.

Vào ngày 12-8, nhóm công tố viên đặc biệt tiết lộ công ty xây dựng Seohee Construction xác nhận đã mua vòng cổ và tặng cho bà Kim. Chủ tịch Lee Bong-kwan làm vậy để đổi lấy vị trí việc làm cho con rể trong chính quyền ông Yoon. Các điều tra viên hiện thu giữ vòng cổ này.

Đồng hồ hàng hiệu Vacheron Constantin cũng nằm trong diện điều tra. Theo báo Korea Herald, các công tố viên nghi ngờ sản phẩm có giá gốc 54 triệu won (39.000 USD) này được một doanh nhân họ Seo gửi tặng bà Kim. Người này nói đã mua đồng hồ với mức giá ưu đãi 35 triệu won thông qua “chương trình giảm giá cho khách VIP”.

Hồi tháng 9-2022, công ty ông Seo ký với văn phòng tổng thống một thỏa thuận liên quan tới chương trình thí điểm sử dụng chó robot làm nhiệm vụ an ninh. Cơ quan An ninh Tổng thống đã phân bổ 800 triệu won để mua chó robot, song kế hoạch này đã bị hủy sau khi bị báo chí phanh phui.

Các điều tra viên cũng phát hiện ra nhiều mặt hàng xa xỉ khác sau khi khám xét nhà bà Kim cùng gia đình, trong đó có cả giày Chanel. Họ nghi ngờ đây là quà tặng từ những người có liên quan tới tổ chức tôn giáo Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới.

Trong lệnh bắt giữ, họ mô tả hành động này "vi phạm nghiêm trọng sự phân tách giữa nhà thờ và nhà nước theo hiến pháp". Tuy nhiên, vẫn có nhiều nghi vấn xoay quanh cỡ giày, khi đôi giày Chanel có cỡ 39, trong khi bà Kim đi giày cỡ 41.

Trước đó, bà Kim cũng vướng tranh cãi khi nhận túi xách Christian Dior, trị giá 3 triệu won (2.100 USD), từ một mục sư người Mỹ gốc Hàn vào năm 2022. Cuộc gặp gỡ bị ghi lại bằng camera giấu kín, và được một phương tiện truyền thông công bố hồi tháng 11-2023. Sau cùng, các công tố viên kết luận không có cơ sở để buộc tội hình sự trong vụ án này.