WHO dừng thử nghiệm thuốc chữa Covid-19 mà ông Trump từng dùng

Thứ Ba, ngày 26/05/2020 09:47 AM (GMT+7)

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho biết đã cho dừng thử nghiệm hydroxychloroquine (thuốc chống sốt rét) trên bệnh nhân Covid-19.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus (phải), tổng giám đốc WHO, tuyên bố dừng thử nghiệm thuốc chống sốt rét cho bệnh nhân Covid-19. Ảnh: AI Jazeera

Trang ABC hôm 26/5 đưa tin, nguyên nhân khiến WHO dừng thử nghiệm thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine trên các bệnh nhân Covid-19 là do lo ngại về an toàn.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến hôm 25/5, ông Tedros tuyên bố "tạm dừng" thử nghiệm lâm sàng với nhánh sử dụng thuốc hydroxychloroquine sau khi một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí y khoa hàng đầu The Lancet.

Nghiên cứu kết luận người sử dụng hydroxychloroquine sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh về tim và tử vong.

Tổng giám đốc WHO cho biết thêm, các nhánh thử nghiệm thuốc khác của WHO như remdesivir vẫn tiếp tục để sớm tìm ra thuốc điều trị Covid-19.

WHO từng khuyến cáo không sử dụng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 hoặc phòng ngừa lây lan virus SARS-CoV-2, ngoại trừ việc thử nghiệm lâm sàng.

Hồi tháng 3 và 4/2020, hydroxychloroquine được Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số chuyên gia khen ngợi như một loại thuốc đầy hiệu quả trong việc chữa trị cho bệnh nhân Covid-19.

Hôm 18/5, ông Trump khiến các phóng viên ngạc nhiên khi tuyên bố đang sử dụng hydroxychloroquine, dù sau đó vài ngày Tổng thống Mỹ nói đã ngừng dùng loại thuốc này.

Chính phủ Mỹ đã cảnh báo thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine có thể có những tác dụng phụ chết người khi sử dụng để điều trị cho các bệnh không phải sốt rét.

Cả Cục quan lý thực phẩm & dược phẩm Mỹ và Cơ quan Y tế châu Âu cảnh báo hồi tháng 4, loại thuốc này không nên sử dụng để điều trị Covid-19 bên ngoài bệnh viện hoặc các cơ sở nghiên cứu.

Nguồn: http://danviet.vn/who-dung-thu-nghiem-thuoc-chua-covid-19-ma-ong-trump-tung-dung-50202026594544760.htm