Tổng giám đốc WHO kêu gọi Mỹ nối lại tài trợ

Thứ Năm, ngày 23/04/2020 08:40 AM (GMT+7)

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 22.4 nói rằng ông hi vọng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cân nhắc lại quyết định ngừng cấp ngân sách vì ưu tiên hàng đầu là chấm dứt dịch bệnh, cứu mạng sống.

Theo Reuters, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhắc đến “những xu hướng đáng lo ngại đang nổi lên” khi đại dịch bắt đầu bùng phát ở một số khu vực của châu Phi, Trung và Nam Mỹ.

“Hầu hết quốc gia vẫn đang trong giai đoạn đầu của dịch và một số đã bắt đầu ghi nhận hàng loạt ca nhiễm mới”, ông Tedros phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ.

“Chắc chắn rằng chúng ta còn một chặng đường dài phía trước. Virus này sẽ tồn tại cùng chúng ta lâu dài”, ông Tedros nói về tình hình đại dịch Covid-19. Ông Tedros cho rằng tình hình dịch bệnh ở Tây Âu dường như đã ổn định hoặc đang có xu hướng giảm.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Trên cơ sở này, ông Tedros mong muốn Mỹ có thể nối lại tài trợ cho WHO. “Tôi hi vọng Mỹ xem xét nối lại tài trợ vì mục đích hoạt động của WHO là cứu sống nhiều mạng người”, ông Tedros nói. “Tôi hi vọng Mỹ coi đây là khoản đầu tư quan trọng, không chỉ giúp các nước khác chống dịch mà còn giúp chính nước Mỹ an toàn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước chỉ trích cách WHO đối phó đại dịch Covid-19 và quyết định ngừng cấp ngân sách cho tổ chức này. Ông Trump cho rằng WHO đã quá nghiêng về Trung Quốc, không sớm cảnh báo về dịch bệnh, trong khi Mỹ là nước đóng góp ngân sách hoạt động lớn nhất.

Trong khi đó, bác sĩ Mike Ryan, chuyên gia hàng đầu của WHO cảnh báo các quốc gia không nên sớm khôi phục hoạt động di chuyển trên phạm vi toàn cầu. Ông lưu ý rằng các nước ở châu Phi như Somalia có số ca nhiễm tăng 300% chỉ trong một tuần. “Dịch bệnh mới chỉ bắt đầu ở châu Phi”, bác sĩ Ryan nói.

