WHO công bố thông tin về tình hình dịch COVID-19 ở Triều Tiên

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 12:00 PM (GMT+7)

Triều Tiên đã xét nghiệm hơn 700 người, gồm nhiều công dân nước ngoài, nhưng chưa phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 nào.

Nhân viên y tế Triều Tiên vệ sinh khử trùng các trường học trong thủ đô Bình Nhưỡng ngày 4-3. Ảnh: KCNA

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters ngày 7-4, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại CHDCND Triều Tiên - TS Edwin Salvador cho biết Bình Nhưỡng đang cách ly khoảng 500 người và tiến hành công tác xét nghiệm quy mô lớn.

Các số liệu và thông tin mới về tình hình dịch ở Triều Tiên được cơ quan chức năng cập nhật hàng tuần cho WHO.

"Triều Tiên đang có 509 người bị cách ly, trong đó có hai người nước ngoài. Tính đến ngày 2-4, nước này đã xét nghiệm tổng cộng 709 trường hợp bao gồm 11 người nước ngoài. Chưa có báo cáo phát hiện bệnh nhân COVID-19 nào", ông Salvador nêu rõ.

Chuyên gia này thông báo từ ngày 31-12 năm 2019 đến nay đã có 24.842 hoàn tất thời hạn cách ly, trong số này có 380 người nước ngoài.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn tỏ ra nghi ngại về tuyên bố không có ca nhiễm COVID-19 nào của Triều Tiên khi nước này có chung đường biên giới với Hàn Quốc và Trung Quốc - hai quốc gia chịu tác động rất nặng nề của đại dịch.

Về năng lực xét nghiệm, đại diện WHO cho biết Triều Tiên được Trung Quốc hỗ trợ các công cụ cần thiết để làm xét nghiệm từ tháng 1, bên cạnh các trang thiết bị do WHO viện trợ.

Về biện pháp cản đà lây lan của dịch, Triều Tiên gần đây đã siết chặt các biện pháp phong toả và tăng cường tuần tra dọc biên giới. Một quan chức thuộc phái đoàn Triều Tiên ở Liên Hiệp Quốc khẳng định nước này rất cảnh giác trước mức độ nguy hiểm của virus.

Đáng chú ý, toàn bộ chiến dịch chống COVID-19 của Triều Tiên đều được triển khai dưới sức ép các lệnh cấm vận quốc tế. Nhiều ý kiến đã kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên để đảm bảo nước này có đủ lương thực trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

