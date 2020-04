Covid-19: Ca nhiễm ở Mỹ tăng vọt, Tổng thống Trump chỉ trích nặng nề WHO

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 08:45 AM (GMT+7)

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 7-4 cho biết Mỹ ghi nhận 374.329 ca nhiễm và 12.064 ca tử vong do virus corona chủng mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19).

Riêng TP New York – Mỹ ghi nhận thêm 806 người tử vong do Covid-19. Ảnh: AP

Riêng TP New York – Mỹ ghi nhận thêm 806 người tử vong do Covid-19 trong vòng 24 giờ, đây là mức tăng cao nhất trong một ngày.

Trong khi đó, tổng số người chết tại bang này đã vượt qua số người thiệt mạng trong vụ khủng bố 11-9-2001. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết tổng số ca tử vong tại bang này hơn 5.000 người.

Riêng TP New York, tính đến ngày 7-4 có tổng cộng 3.544 ca tử vong do Covid-19, tăng 29% từ mức 2.738 ca trong vòng 24 giờ.

Theo Bộ Y tế Mỹ, khoảng 74.601 ca nhiễm mới được ghi nhận hôm 7-4, tăng 5.825 so với mức tăng trước đó một ngày.

Các quan chức y tế đã cảnh báo có rất nhiều người bị nhiễm ở TP New York so với số trường hợp nhiễm được xác nhận vì nhiều người ở New York không thể làm xét nghiệm.

Trong khi đó, theo Worldometers, tính đến khoảng 7 giờ (giờ Việt Nam), tổng ca nhiễm và tử vong tại Mỹ liên quan đến Covid-19 lần lượt được ghi nhận là 395.612 và 12.790.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích nặng nề Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 7-4 khi cáo buộc tổ chức này quá tập trung vào Trung Quốc và đưa ra lời khuyên tồi tệ trong đại dịch Covid-19.

Ông Trump viết trên Twitter. "WHO đã thực sự làm hỏng chuyện. Vì vài lý do nào đó, tổ chức này nhận được tài trợ phần lớn từ Mỹ nhưng lại nghiêng về Trung Quốc. Thật may mắn, tôi đã bác bỏ lời khuyên của họ về việc duy trì mở cửa với Trung Quốc trước đó. Tại sao họ lại đưa ra khuyến cáo sai lầm như vậy?".

Tổng thống Mỹ cũng đề cập việc sẽ cân nhắc cắt giảm ngân sách cho tổ chức này. Mỹ hiện là nước đóng góp lớn nhất cho WHO với tổng cộng hơn 500 triệu USD trong năm ngoái.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-ca-nhiem-o-my-tang-vot-tong-thong-trump-chi-trich-nang-ne-who-20200408070207371.htm