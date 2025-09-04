Vũ khí bí mật của Ukraine: Palianytsia được nâng cấp, tấn công sâu chưa từng có

Trong bối cảnh bị hạn chế sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây, Ukraine đã phát triển phiên bản nâng cấp của máy bay không người lái Palianytsia, mang đến cho nước này một công cụ tấn công tầm xa nội địa để đánh vào các mục tiêu nằm sâu trong phòng tuyến của Nga.

Theo trang quốc phòng Militarnyi của Ukraine, tập đoàn quốc phòng nhà nước Ukroboronprom vừa công bố thông số kỹ thuật của mẫu UAV cảm tử Palianytsia nâng cấp tại Triển lãm quốc phòng quốc tế MSPO ở Kielce, Ba Lan.

Phiên bản cải tiến mang lại cho Ukraine lựa chọn tấn công tầm xa được sản xuất trong nước, có khả năng đánh trúng các mục tiêu cố định trên đất liền và trên biển trong lãnh thổ Nga. Việc phát triển mẫu UAV này được cho là nhằm đối phó với những hạn chế về việc sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây, đồng thời phản ánh nỗ lực mở rộng sản xuất và giảm chi phí.

Hình ảnh đồ họa của máy bay không người lái Palianytsia và mô hình năm ngoái. (Ảnh: militarnyi

Đây không phải là vũ khí mới hoàn toàn, Ukraine đã lần đầu công bố UAV này vào năm 2024 và đã được triển khai trong chiến đấu. Các quan chức cho biết thiết kế của Palianytsia ra đời trong bối cảnh cấp bách, với ưu điểm giá rẻ nhưng vẫn mang lại lựa chọn tấn công tầm xa thay thế tên lửa phương Tây.

Phiên bản mới, được giới thiệu một năm sau màn ra mắt ban đầu, có cánh được thiết kế lại, thân dài hơn và phần đuôi được chỉnh sửa. UAV này dài 3,5 mét, sải cánh 1,7 mét và nặng 320 kg, trong đó 100 kg là đầu đạn.

Palianytsia có thể bay xa tới 650 km với tốc độ 900 km/h, hoạt động ở độ cao từ 15 đến 500 mét. Nó được trang bị động cơ phản lực cánh quạt, phóng bằng động cơ đẩy nhiên liệu rắn. Hệ thống dẫn đường kết hợp giữa dẫn đường quán tính chống gây nhiễu điện tử và hiệu chỉnh bằng vệ tinh để tăng độ chính xác.

Các nhà phát triển mô tả, UAV này được thiết kế để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong phòng tuyến đối phương, bao gồm cả các vị trí cố định trên bộ và trên biển. Lần triển khai chiến đấu đầu tiên được ghi nhận là ngày 24/8/2024, song chi tiết cuộc tấn công không được tiết lộ. Giới chức Ukraine cho biết, họ có kế hoạch mở rộng sản xuất và tiếp tục giảm chi phí.

Tên gọi Palianytsia bắt nguồn từ một loại bánh mì truyền thống của Ukraine.