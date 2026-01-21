Nhật Bản tuyên án đối với kẻ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo

Trong phiên xét xử diễn ra ngày 28/10/2025, bị cáo Yamagami Tetsuya (45 tuổi) - người bị buộc tội ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - khai nhận thực hiện hành vi tấn công do oán giận việc ông Abe bị cho là có liên hệ với Giáo hội Thống nhất, một tổ chức tôn giáo mà bị cáo cho rằng mẹ ruột của mình đã đóng góp khoảng 100 triệu yen (tương đương 660.000 USD), khiến gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho bị cáo lập luận rằng Yamagami sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, có nhiều giằng xé tâm lý và động cơ phức tạp dẫn tới hành vi phạm tội, đồng thời cho rằng khẩu súng tự chế được sử dụng không thuộc danh mục súng ngắn bị cấm theo Luật kiểm soát súng và đao kiếm của Nhật Bản. Từ đó, phía bào chữa đề nghị Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tuy nhiên, Cơ quan kiểm sát Nhật Bản kiên định quan điểm rằng hoàn cảnh cá nhân khó khăn không phải là tình tiết giảm nhẹ mang tính quyết định, đồng thời nhấn mạnh mức độ nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng của hành vi nổ súng bằng đạn ghém - loại đạn chứa nhiều viên bi sắt - tại khu vực đông người, cũng như tính chất nghiêm trọng của việc cựu Thủ tướng Abe bị sát hại trong thời gian diễn ra chiến dịch bầu cử. Trên cơ sở đó, trong phiên nghị án ngày 18/12/2025, phía kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên mức án “tù khổ sai chung thân” đối với Yamagami Tetsuya.

Căn cứ đề nghị của phía kiểm sátvà các tình tiết thực tế của vụ án, ngày 21/1, Tòa án tỉnh Nara đã tuyên phạt bị cáo Yamagami Tetsuya mức án tù chung thân, khép lại một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm sâu rộng của dư luận Nhật Bản và quốc tế.