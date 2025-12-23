Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản về vấn đề hạt nhân

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông địa phương, một cố vấn cấp cao giấu tên của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cuối tuần trước đã lập luận rằng sự phụ thuộc lâu nay của Tokyo vào “ô hạt nhân” của Mỹ có thể không còn hoàn toàn đáng tin cậy. Quan chức này cho rằng Nhật Bản nên xem xét lại chính sách phi hạt nhân được duy trì từ sau Thế chiến II, đồng thời cân nhắc xây dựng năng lực răn đe riêng.

Phản ứng trước thông tin trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ, gọi đây là ví dụ mới cho thấy “các lực lượng cánh hữu tại Nhật Bản đang tìm cách tái quân sự hóa và tái vũ trang đất nước”. Bắc Kinh kêu gọi Tokyo không thách thức trật tự quốc tế hậu chiến và “ngừng đi sâu hơn nữa trên con đường sai lầm”.

“Một số thế lực trong nội bộ Nhật Bản không những không nhìn lại lịch sử của mình, mà còn tỏ ra bất mãn sâu sắc với trật tự quốc tế sau chiến tranh. Nếu các lực lượng cánh hữu này được tự do phát triển vũ khí tấn công mạnh, thậm chí sở hữu vũ khí hạt nhân, điều đó sẽ một lần nữa mang thảm họa đến cho thế giới”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ trong tuyên bố.

Cảnh báo của Bắc Kinh cũng tương đồng với phản ứng từ các quốc gia láng giềng khác của Nhật Bản. Triều Tiên cho rằng việc Nhật Bản sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ dẫn tới “một thảm họa lớn”. Nga cảnh báo việc Tokyo rời xa lập trường phi hạt nhân sẽ làm suy giảm an ninh Đông Bắc Á và kích hoạt phản ứng từ các nước “cảm thấy bị đe dọa bởi quá trình quân sự hóa này”.

Sau khi thông tin được truyền thông đăng tải, Chánh Văn phòng Nhật Bản Minoru Kihara tái khẳng định cam kết duy trì lập trường phi hạt nhân của Tokyo, nhấn mạnh rằng không có bất kỳ thay đổi chính sách nào. Ông cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp “nhằm hướng tới một thế giới không còn vũ khí hạt nhân”.