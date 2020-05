Việt Nam trở thành điểm sáng “ghìm cương” Covid-19

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Với các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của Covid-19 nhiều tháng qua, một số quốc gia và vùng lãnh thổ có được tín hiệu tích cực: không có trường hợp nhiễm nội địa mới hoặc không có ca nhiễm Covid-19. Một trong số quốc gia đó có Việt Nam.

Một ngõ phố ở Hà Nội ngày 20-4. Ảnh: Reuters

Việt Nam được nêu tên trong những câu chuyện ứng phó dịch thành công, theo trang Axios. Việt Nam không có thêm ca nhiễm mới trong hơn 2 tuần qua và đến nay chưa có ca tử vong nào.

Cây bút bình luận Adam Taylor của tờ Washington Post đã nói đến 3 chiến thuật then chốt khi đề cập đến câu chuyện chống Covid-19 thành công tại Việt Nam.

Theo Adam Taylor, thành công đó đến từ 3 chiến lược then chốt được chính phủ áp dụng rộng rãi, bao gồm sàng lọc và kiểm tra thân nhiệt, khoanh vùng và phong tỏa khu vực có dịch và liên tục trao đổi thông tin.

Tác giả Adam Taylor đánh giá cao việc Việt Nam tiến hành theo dõi dịch tễ của người bệnh và những đối tượng liên quan một cách chặt chẽ và rộng rãi, cùng với việc cách ly nghiêm ngặt những người bị nghi nhiễm Covid-19 ở các cơ sở y tế.

Điều được lưu ý là chính phủ đã sử dụng tin nhắn và các ứng dụng để tuyên truyền và khuyến cáo người dân về tình hình dịch Covid-19. Cùng lúc đó, công bố rộng rãi số ca nhiễm bệnh và thông tin liên quan trên trang web của Bộ Y tế.

Hàn Quốc thông báo không có ca nhiễm Covid-19 nội địa lần đầu tiên vào ngày 30-4. Ảnh: UPI

Một điểm sáng khác là Hàn Quốc. Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tiếp tục chậm lại sau khi ghi nhận chỉ 9 ca mới theo số liệu sáng 1-5. Trong số này, 8 ca là nhập khẩu, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Trong ngày 30-4, Hàn Quốc không có ca lây nhiễm trong nước nào mà chỉ có 4 ca nhập khẩu. Hiện Hàn Quốc có 10.780 ca nhiễm, với 250 ca tử vong.

Trong khi đó, nhà chức trách đặc khu Hồng Kông thông báo rằng không có trường hợp nhiễm Covid-19 mới nào trong 5 ngày liên tiếp. Đến thời điểm này, Hồng Kông ghi nhận 1.040 ca nhiễm, với 4 trường hợp tử vong.

Những quốc gia phần nào dễ thở hơn có thể kể đến Úc và New Zealand. Đến nay, Úc có gần 6.800 ca nhiễm với 93 ca tử vong, một con số thấp đáng kể so với Mỹ, Anh và các nước châu Âu. Tỉ lệ nhiễm mới ở Úc gần đây là 0,5% một ngày, giảm từ mức 25% của tháng trước. Còn tại New Zealand, số ca nhiễm là 1.487 ca, trong đó có 20 ca tử vong.

Các quốc gia Trung Âu như Slovakia, Ba Lan và Cộng hòa Czech cũng ghi nhận ít trường hợp nhiễm và tử vong.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/viet-nam-tro-thanh-diem-sang-ghim-cuong-covid-19-202005011810...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/viet-nam-tro-thanh-diem-sang-ghim-cuong-covid-19-20200501181048054.htm