Người đi đường hú vía khi barie tự động mở toang lúc tàu hỏa lao tới

Sáng 20-8, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại sự việc hệ thống barie tự động tại điểm giao giữa đường bộ và đường sắt qua tỉnh Quảng Trị mở khi tàu hỏa chạy qua khiến nhiều người hú vía.

Barie tự động hạ xuống để báo hiệu có tàu sắp đến. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 55 phút ngày 19-8, tại điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Hữu Khiếu (phường Nam Đông Hà) và đường sắt.

Cụ thể, vào thời điểm trên, hệ thống gác chắn tự động tại điểm giao cắt này đã hạ xuống để báo hiệu có tàu sắp đến. Tuy nhiên, khi các phương tiện đang dừng chờ thì hai thanh chắn bất ngờ được nâng lên.

Ngay sau đó, một đoàn tàu khách chạy theo hướng Bắc - Nam lao tới với tốc độ cao trước sự ngỡ ngàng và sợ hãi của nhiều người.

Sau đó, barie tự động mở ra thì bất ngờ đoàn tàu lao đến. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Đặc biệt, nhiều người bày tỏ sự lo lắng trước sự vận hành thiếu an toàn của hệ thống cảnh báo tự động này.

Lãnh đạo UBND phường Nam Đông Hà cho biết đã nhận được thông tin sự việc và đang yêu cầu lực lượng phối hợp để kiểm tra nhằm đảm bảo toàn toàn giao thông trên địa bàn.