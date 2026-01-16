Israel và 4 nước Ả rập thuyết phục Tổng thống Mỹ không tấn công Iran Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Theo báo chí Israel, một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 14/1 đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn lại đòn tập kích vào Iran. Nguồn tin cho biết động thái được Thủ tướng Israel đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ vào đúng ngày ông Trump thông báo việc giết hại người biểu tình ở Iran đã dừng lại, tạm đình lại quyết định tấn công vào Iran. Mặc dù vậy, các nguồn tin Israel đồng thời khẳng định phương án tấn công của Mỹ vào Iran chưa bị loại bỏ và giới chức Mỹ vẫn đang tiếp tục đánh giá tình hình để đưa ra quyết định phù hợp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, các nguồn tin Vùng Vịnh và khu vực cho biết quan chức cấp cao của 4 nước A rập là Qatar, Saudi Arabia, Oman và Ai Cập, những ngày qua cũng đã liên tục hối thúc Chính quyền Mỹ không tấn công vào Iran, do lo ngại bước đi này có thể làm bùng phát một cuộc xung đột lan rộng toàn khu vực. Tuy nhiên, các nguồn tin không nói rõ động thái vận động của 4 nước A rập được tiến hành một cách riêng rẽ, hay có sự phối hợp với nhau. Chính giới các nước liên quan, cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Nguy cơ Mỹ can thiệp quân sự vào Iran cùng các vấn đề liên quan, là chủ đề nhận được sự quan tâm hàng đầu của dư luận khu vực những ngày này. Một số quốc gia đã khuyến cáo công dân lập tức rời khỏi Iran, trong khi nhiều hãng hàng không khu vực tạm thời đình chỉ bay đến và đi từ quốc gia Hồi giáo.

Về phía Iran, giới chức nước này hôm qua tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn cục diện tại đất nước. Quyết định đóng cửa không phận Iran đối với các chuyến bay thương mại từ đêm 14/1, cũng đã được dỡ bỏ.