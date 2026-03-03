Máy bay của Thủ tướng Israel "trú tạm" Berlin, Iran nói về "số phận ông Netanyahu"

Theo hãng tin Anadolu hôm 2-3, ông Stefan Kornelius, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, xác nhận Israel đã chuyển máy bay của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đến Berlin vì lý do an ninh vào ngày 28-2.

Ông Kornelius nhấn mạnh rằng không có quan chức chính phủ Israel nào trên máy bay khi nó hạ cánh xuống sân bay Berlin.

"Chính phủ Israel đã hỏi liệu họ có thể đậu máy bay này ở đây không. Chúng tôi rất vui khi đáp ứng yêu cầu đó" - ông Kornelius cho biết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: TASNIM

Chiếc máy bay, được biết đến với tên gọi "Cánh của Zion", đã rời Israel ngày 28-2, làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội rằng thủ Tướng Israel có thể đang đến Đức.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay cất cánh từ Israel vào đầu giờ chiều, bay vòng quanh Địa Trung Hải trong nhiều giờ, sau đó đến Đức và hạ cánh xuống Berlin vào tối cùng ngày.

Chiếc Boeing 767 được trang bị đặc biệt này đóng vai trò là máy bay chính thức cho các chuyến công du nước ngoài của cả tổng thống và thủ tướng Israel.

Trong khi đó, theo hãng tin Tasnim, Cục Quan hệ công chúng - Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hiện chưa rõ tung tích Thủ tướng Netanyahu sau khi văn phòng của ông và trụ sở lực lượng không quân Israel bị trúng tên lửa Khaybar của Iran.

Truyền thông Israel cho biết ông Netanyahu đã hủy chuyến thăm dự kiến đến TP Beit Shemesh của Israel sau các cuộc tấn công tên lửa của Iran.

Đến sáng 3-3, vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào trên truyền thông Israel về tình hình của Thủ tướng Netanyahu sau tuyên bố của Iran.

Tuy nhiên, văn phòng của ông Netanyahu bác bỏ tuyên bố của Iran, theo đó cho rằng số phận của nhà lãnh đạo vẫn chưa rõ ràng.