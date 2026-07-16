Vì sao còi báo động ở Kiev thường hú quá muộn khi Nga phóng tên lửa?

Một phần khách sạn ở Kiev bốc cháy sau đợt không kích của Nga. Ảnh: EPA

Theo báo Kyiv Independent, trong những tháng qua, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào thủ đô Ukraine, thậm chí có thời điểm tiến hành nhiều đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo vào Kiev chỉ trong vòng một tuần.

Chiến lược tấn công đường không mới này đã làm tiêu hao đáng kể nguồn cung tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine, loại vũ khí phòng không duy nhất có khả năng ngăn chặn hiệu quả các tên lửa đạn đạo, khiến Kiev ngày càng dễ bị tổn thương trước các loại tên lửa Zircon, Kinzhal và Iskander của Nga.

Cư dân Kiev thường xuyên bị đánh thức giữa đêm hoặc sáng sớm vì tiếng còi báo động không kích, cảnh báo rằng tên lửa đạn đạo đã được phóng vào thành phố. Tuy nhiên, đôi khi hoàn toàn không có cảnh báo nào. Trong cuộc tấn công ngày 11/7 của Nga, các nhà báo của Kyiv Independent ở hiện trường đã nghe thấy tiếng nổ trước rồi 2 phút sau còi báo động không kích mới vang lên.

Ông Beskrestnov hôm 14/7 đã cố gắng giải thích vấn đề trên trong một bài đăng trên mạng xã hội. "Tại sao đôi khi cảnh báo lại vang lên sau khi tên lửa đã lao đến?... Tất cả thông tin về các vụ phóng hoặc chuẩn bị phóng tên lửa đều do các đối tác của Ukraine cung cấp. Không ai trong chúng tôi biết và cũng không cần phải biết cách họ có được thông tin. Tuy nhiên, không khó để nhận ra rằng các nguồn thông tin chủ yếu đến từ hoạt động giám sát bằng vệ tinh tại các địa điểm phóng và hệ thống ghi nhận dữ liệu phóng tên lửa".

Theo ông Beskrestnov, chỉ cần có sự chậm trễ trong quá trình truyền tải dữ liệu, hệ thống cảnh báo không kích có thể không kịp phát tín hiệu do tốc độ bay cực nhanh của các tên lửa. “Một tên lửa bay đến Kiev trong vòng 2 - 4 phút, vì vậy thời gian rất hạn chế. Bất kỳ sự cố hệ thống nào cũng sẽ gây ra sự chậm trễ trong việc nhận thông tin. Không có hệ thống nào là hoàn hảo, vì vậy sự cố vẫn xảy ra và cảnh báo có thể bị chậm trễ", cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine giải thích.

Ông Beskrestnov cho biết việc giám sát bằng vệ tinh cũng có thể dẫn đến báo động giả, khi còi báo động vang lên nhưng không có cuộc tấn công nào xảy ra: "Điều đó xảy ra vì các vệ tinh có thể phát hiện những hoạt động tại bệ phóng trước khi tên lửa được phóng nhưng vì nhiều lý do khác nhau, vụ phóng có thể không diễn ra. Các vệ tinh trinh sát có thể phát hiện được hoạt động tại bệ phóng song không thể xác định chắc chắn liệu tên lửa có thực sự được khai hỏa hay không”.

Nhà chức trách Ukraine cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhằm vào các khu vực đô thị của nước này đã khiến tháng 6/2026 trở thành một trong những tháng có số thương vong trong dân thường cao nhất tại Ukraine kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột.

Trong bối cảnh không còn đủ tên lửa Patriot để đánh chặn những loại vũ khí nhanh hơn và có sức công phá lớn hơn này, hệ thống cảnh báo không kích trở thành một trong những tuyến phòng thủ cuối cùng bảo vệ dân thường Ukraine trước các cuộc không kích của Nga.