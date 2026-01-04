Venezuela yêu cầu Mỹ thả ông Maduro ngay lập tức

Theo The Hill, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez ngày 3/1 đã khẳng định ông Nicolas Maduro là nhà lãnh đạo duy nhất của Venezuela, đồng thời yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức cho vợ chồng ông này.

"Chỉ có một Tổng thống ở Venezuela và tên ông ấy là Nicolas Maduro Moros. Mục tiêu thật sự của Mỹ đã lộ rõ: thay đổi chế độ ở Venezuela. Động thái này cũng tạo điều kiện để Washington tiếp cận các nguồn năng lượng, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên của chúng tôi. Chúng tôi vẫn sẵn sàng đối thoại dựa trên sự tôn trọng với chính quyền Tổng thống Donald Trump, đó là điều duy nhất mà Venezuela chấp nhận sau khi bị tấn công", bà Rodríguez cho biết.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh: NYT

Cùng ngày, bà Rodríguez đã điều hành cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng Venezuela nhằm thông qua sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp tại quốc gia châu Mỹ.

"Sắc lệnh sẽ được thực thi ngay từ thời điểm hiện tại. Người dân cần giữ bình tĩnh, đoàn kết, đồng thời chấp hành mệnh lệnh của chính phủ về việc huy động thường trực để bảo vệ phẩm giá của đất nước. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Venezuela. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình", bà Rodríguez nhấn mạnh.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã điện đàm với bà Rodriguez để "bày tỏ sự đoàn kết vững chắc với người dân Venezuela trước hành động vũ trang của Mỹ", đồng thời khẳng định Moscow sẽ tiếp tục ủng hộ Caracas. Bộ Ngoại giao Nga hiện đang duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền Venezuela.

Hiện Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về vị trí của vợ chồng ông Maduro, nhưng một quan chức của Mỹ tiết lộ rằng máy bay chở nhà lãnh đạo Venezuela đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở New York vào cuối ngày 3/1.