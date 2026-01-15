Ủy ban châu Âu công bố kế hoạch 90 tỷ euro hỗ trợ Ukraine trong 2 năm

Theo Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen, gói hỗ trợ là nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraine trong 2 năm, đồng thời gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về cam kết vững chắc của châu Âu đối với an ninh, quốc phòng và sự thịnh vượng trong tương lai của Ukraine.

"Chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine khoản vay 90 tỷ euro trong hai năm 2026 và 2027. Điều này được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác tăng cường, với sự tham gia của 24 trong tổng số 27 quốc gia thành viên. Với sự hỗ trợ này, chúng tôi đảm bảo rằng Ukraine có thể vừa tăng cường khả năng phòng thủ trên chiến trường, đáp ứng mọi nhu cầu quân sự vừa duy trì hoạt động của nhà nước và các dịch vụ cơ bản, nói cách khác là đáp ứng được nhu cầu ngân sách”, bà Ursula von der Leyen nói.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Reuters

Các quan chức EU cho biết, số tiền này sẽ được vay trên thị trường, trong đó 30 tỷ euro sẽ được dành cho hỗ trợ ngân sách của Ukraine và 60 tỷ euro cho hỗ trợ quân sự. Cộng hòa Séc, Hungary và Slovakia không tham gia vào thỏa thuận này.

Kế hoạch cần được cả Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu thông qua. Uỷ ban châu Âu hy vọng có thể thực hiện khoản giải ngân đầu tiên ngay vào tháng 4 tới.