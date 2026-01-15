Ông Zelensky phàn nàn châu Âu chậm trễ mua vũ khí cho Ukraine

Phát biểu hôm 13/1 sau cuộc họp với đội ngũ phụ trách các vấn đề quốc phòng, Tổng thống Ukraine Zelensky thẳng thắn nêu những vướng mắc lớn xung quanh sáng kiến về Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), một cơ chế do NATO điều phối, nhằm huy động chủ yếu nguồn tài chính từ châu Âu để mua vũ khí, phần lớn do Mỹ sản xuất để chuyển giao cho Kiev.

Quân đội Ukraine nhận viện trợ vũ khí từ Mỹ. Ảnh: Reuters

Sáng kiến PURL được khởi động vào tháng 8/2025, trong bối cảnh các nước châu Âu tìm cách duy trì hỗ trợ quân sự cho Ukraine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt việc cung cấp vũ khí trực tiếp, đồng thời nhấn mạnh rằng châu Âu cần đóng vai trò chủ đạo trong vấn đề này.

“Điều quan trọng là việc thực hiện thực chất và kịp thời mọi thỏa thuận với các đối tác. Sáng kiến PURL cần được cấp vốn, nhưng tiến triển trong tháng 1 là chưa đủ”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine không đưa ra con số cụ thể, song tình trạng thiếu hụt tài chính so với mục tiêu đề ra đã xuất hiện từ những tháng trước. Tháng 11/2025, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte từng cho biết tổng mức đầu tư cho PURL được kỳ vọng đạt khoảng 5 tỷ USD vào cuối năm. Tuy nhiên, đến cuối tháng 12/2025, các số liệu công khai cho thấy mới có khoảng 4,3 tỷ USD được cam kết kể từ tháng 8, trong đó gần 1,5 tỷ USD được đóng góp riêng trong tháng 12.

Những bất đồng chính trị nội bộ trong Liên minh châu Âu càng khiến tiến trình thêm phức tạp. Đức và Hà Lan muốn bảo đảm rằng Ukraine có thể sử dụng gói vay 90 tỷ euro (tương đương 105 tỷ USD) do EU hậu thuẫn để mua vũ khí của Mỹ. Trái lại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lập luận rằng các nguồn quỹ của EU nên ưu tiên mua vũ khí sản xuất tại châu Âu, qua đó củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của khối.

Dù phần lớn các nước thành viên NATO tham gia PURL dưới những hình thức khác nhau, một số quốc gia như Hungary, Italy và Slovakia đã từ chối góp mặt trong sáng kiến này.

Về phía Nga, Moscow tiếp tục lên án việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine, cho rằng các động thái đó chỉ kéo dài xung đột mà không thể thay đổi cục diện.