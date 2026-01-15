Rác gỗ vây kín lòng hồ thủy điện, hàng trăm người chung tay mở đường cho học sinh đến trường

﻿Ông La Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông (Nghệ An) cho biết, những ngày qua, gần 150 người gồm cán bộ xã, giáo viên và người dân ở xã Hữu Khuông đã ra lòng hồ khơi thông, dọn rác, mở đường để người dân và học sinh đi lại thuận tiện bằng đường thủy.

﻿Chủ tịch xã Hữu Khuông cho biết, tình trạng rác thải gỗ vây kín lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ từ nhiều tháng qua. Nguyên nhân do các trận mưa lũ lớn trong năm 2025 cuốn theo hàng nghìn tấn cây gỗ, tre nứa từ thượng nguồn đổ về lòng hồ.

Hàng nghìn tấn rác từ cây gỗ đã ùn ứ, đọng lại trên mặt hồ. Trong khi đó, giao thông trên địa bàn chủ yếu đi bằng đường thủy. Việc rác gỗ phủ kín mặt hồ khiến người dân đi lại khó khăn.

Đặc biệt, mặt hồ phủ kín rác khiến học sinh trên địa bàn không thể đi thuyền đến trường. Thay vào đó, các em phải đi bộ một quãng đường dài hơn 4km mới có thể đến bến thuyền khác rồi di chuyển đến trường.

Trước thực trạng trên, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng trên địa bàn xã đã tập trung khơi thông dòng chảy, vớt rác để người dân và các em học sinh có thể thuận tiện đi lại.

Lực lượng chức năng, thầy cô giáo phải chèo thuyền ra vớt gỗ rác.

Rác phủ kín mặt nước nên việc dọn gặp nhiều khó khăn.

Hàng nghìn tấn rác ùn ứ trên mặt hồ.

Xã Hữu Khuông được xem như một “ốc đảo” miền núi biệt lập của Nghệ An với địa hình hiểm trở và nhiều khó khăn. Dù đã có đường giao thông nối từ quốc lộ 16 vào trung tâm xã, nhưng do địa hình hiểm trở, bị chia cắt bởi các nhánh sông của lòng hồ nên việc đi lại của người dân phần lớn phụ thuộc đường thủy. Chính vì vậy, rác thải gỗ phủ kín mặt hồ Thủy điện Bản Vẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, việc đi lại của người dân trên địa bàn.

Lượng rác gỗ quá lớn nên việc cán bộ, giáo viên và người dân vớt rác cũng chỉ là giải pháp tạm thời giải quyết việc đi lại của người dân. Về lâu dài cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng và Công ty Thủy điện Bản Vẽ.