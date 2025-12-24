Ukraine xác nhận rút quân khỏi cứ điểm quan trọng ở Donetsk

(Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên Facebook ngày 23/12, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết: “Giao tranh quyết liệt vẫn tiếp diễn gần Siversk. Quân đội Nga chiếm ưu thế đáng kể về nhân lực và trang thiết bị. Bất chấp tổn thất, họ vẫn tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực”.

Để bảo toàn tính mạng của binh sĩ và khả năng chiến đấu của các đơn vị, lực lượng phòng thủ Ukraine đã rút khỏi Siversk, Bộ Tổng tham mưu xác nhận.

Theo quân đội Ukraine, lực lượng Nga đã có thể tiến công nhờ ưu thế về quân số và áp lực liên tục từ các nhóm du kích trong điều kiện thời tiết khó khăn.

Dù rút quân, nhưng lực lượng Ukraine vẫn duy trì gây sức ép lên Siversk bằng hoả lực để ngăn chặn quân đội Nga tiến xa hơn. “Lực lượng Nga trong thành phố đang bị tấn công, nguồn tiếp tế của họ đã bị cắt đứt”, Pravda trích thông báo.

Trước đó, ngày 22/12, Quân đoàn Không vận số 7 của Ukraine báo cáo rằng lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực vận chuyển binh lính qua sông Siverskyi, và tình hình tại khu định cư Serebrianka được mô tả là vô cùng khó khăn.

Theo bản đồ của DeepState, tính đến ngày 22/12, Serebrianka đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi Siversk cũng bị lực lượng Nga kiểm soát một phần.

Trước khi xung đột bùng phát, Siversk là nơi sinh sống của khoảng 10.000 cư dân. Từ đó đến nay, thành phố hầu như bị bỏ hoang. Chính quyền địa phương ước tính tại Siversk chỉ còn lại vài trăm thường dân.

Lực lượng Nga đã cố gắng tiến công vào Siversk kể từ tháng 7/2022, sau khi Sievierodonetsk và Lysychansk thất thủ.

Mặc dù có quy mô khiêm tốn, nhưng Siversk vẫn đóng vai trò quan trọng trong tuyến phòng thủ phía bắc Donetsk của quân đội Ukraine.

Thành phố này giúp che chắn các trung tâm đô thị lớn hơn là Sloviansk và Kramatorsk - những thành trì chính thuộc "vành đai pháo đài" của Ukraine.