Cô gái dũng cảm chống trả quyết liệt kẻ cướp giật dây chuyền

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp Công an xã Hồ Đắc Kiện bắt giữ Nguyễn Phi Đằng (SN 1993) và Lê Hữu Nghĩa (SN 1997, cùng ngụ xã Tân Phước Hưng, TP. Cần Thơ), để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 8/8, Đằng điều khiển xe máy chở Nghĩa đến một tiệm tạp hóa ở ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện. Đằng ngồi trên xe chờ bên ngoài, còn Nghĩa vào tiệm giả vờ mua thuốc lá.

Hình ảnh đối tượng giật dây chuyền vàng của chủ tiệm tạp hóa được camera ghi lại.

Trong lúc mua hàng, Nghĩa bất ngờ giật sợi dây chuyền trên cổ nữ chủ tiệm. Bị nạn nhân chống trả và tri hô, Nghĩa không lấy được tài sản, nhanh chóng bỏ chạy. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Khoảng 18h cùng ngày, Đằng tiếp tục điều khiển xe chở Nghĩa di chuyển trên tuyến đường thuộc ấp Đắc Thế, xã Hồ Đắc Kiện. Phát hiện một phụ nữ đang chạy xe máy cùng chiều, Đằng điều khiển xe vượt lên, áp sát để Nghĩa ra tay giật dây chuyền.

Cú giật mạnh khiến sợi dây chuyền bị đứt. Hai đối tượng lấy được một đoạn dài khoảng 10cm, phần còn lại rơi xuống đường. Sau đó, cả hai nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh CACT.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ phối hợp Công an xã Hồ Đắc Kiện tổ chức truy xét. Đến khoảng 22h ngày 9/8, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ Đằng và Nghĩa khi cả hai đang lẩn trốn tại ấp Mỹ Phú, xã Tân Phước Hưng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.