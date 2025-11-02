Ukraine tuyên bố đã phá hủy gần 50% 'lá chắn phòng không' Pantsir của Nga

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Vasyl Maliuk cho biết: "Nga sở hữu hệ thống phòng không rất mạnh, trong đó Pantsir là hệ thống hiệu quả nhất trong việc đánh chặn máy bay không người lái tầm xa của Ukraine. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, các lực lượng Ukraine đã phá hủy 48% số Pantsir của đối phương. Đây là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay".

Ông Vasyl Maliuk nói thêm rằng, Nga sản xuất 30 hệ thống Pantsir mỗi năm, nhưng số lượng bị phá hủy cao hơn nhiều so với số lượng được sản xuất.

Một hệ thống phòng không Pantsir của Nga bị Ukraine phá huỷ.

Cũng theo quan chức này, trong năm nay, Ukraine đã thực hiện gần 160 cuộc tấn công thành công vào các cơ sở khai thác và lọc dầu trên khắp lãnh thổ Nga. Chỉ riêng trong tháng 9 và tháng 10, Kiev đã triển khai ít nhất 20 cuộc tấn công, phá hủy 6 nhà máy lọc dầu, 2 cảng dầu, 3 kho nhiên liệu và 9 trạm bơm.

"Đây là những mục tiêu quân sự hợp pháp. Khai thác và lọc dầu chiếm khoảng 90% ngân sách quốc phòng của Nga", ông nhấn mạnh.

Theo ông Vasyl Maliuk, các đòn tấn công này đã khiến nguồn cung nhiên liệu nội địa của Nga sụt giảm khoảng 20%, với 37% công suất lọc dầu buộc phải ngừng hoạt động. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu đã được báo cáo tại 57 khu vực của Nga, khiến Moscow phải cấm xuất khẩu xăng cho đến cuối năm.

SBU nhấn mạnh, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các địa điểm công nghiệp quân sự của Nga là một phần trong chiến dịch dài hạn nhằm phá vỡ kinh tế và năng lực quân sự của Nga. Phần lớn các nhiệm vụ này được thực hiện bằng máy bay không người lái do Ukraine tự phát triển và sản xuất trong nước.

Pantsir là hệ thống pháo - tên lửa phòng không do tập đoàn Rostec của Nga phát triển và sản xuất. Hệ thống phòng không này có thể tiêu diệt các mục tiêu trong tầm thấp lẫn cả tầm trung như máy bay không người lái, trực thăng và tên lửa hành trình.

Vũ khí của Pantsir là 2 pháo cao tốc 2A38M 30 mm và 12 tên lửa phòng không tầm thấp 57E6. Trong đó, pháo 2A38M có tốc độ bắn tối đa 2.500 phát/phút, tầm bắn tối đa 4 km, độ cao tối đa 3 km.

Tên lửa đối không tầm ngắn 57E6 có chiều dài 3,2 m; trọng lượng 90 kg trong đó đầu đạn phân mảnh nặng 20 kg. Tên lửa kết cấu với 2 tầng, động cơ nhiên liệu rắn cho phép đạt tốc độ hành trình 1.300 m/s, tầm bắn 20 km và diệt mục tiêu độ cao 15 km.