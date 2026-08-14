Nổ lớn tại nhà máy chuyên sản xuất đạn pháo viện trợ Ukraine ở Italy

Reuters dẫn thông báo của nhà chức trách Italy cho biết một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất đạn dược của KNDS Ammo Italy, công ty con thuộc tập đoàn quốc phòng Pháp-Đức KNDS, ở thị trấn Colleferro, gần thủ đô Rome hôm 13/8 (giờ địa phương).

Hình ảnh cắt từ video ghi lại vụ nổ gần Colleferro. Ảnh: X

Kyiv Independent cùng ngày khẳng định KNDS Ammo Italy chuyên sản xuất đạn pháo cỡ 155mm tiêu chuẩn NATO để cung cấp cho Ukraine thông qua các chương trình viện trợ của Liên minh châu Âu (EU). Đây cũng là nơi sản xuất nhiều loại đạn dược khác cũng như nhiên liệu rắn phục vụ tàu vũ trụ.

Theo truyền thông địa phương, tiếng nổ vang lên tại khu vực xử lý và nén thuốc súng của nhà máy, sau đó gây cháy. Thị trưởng Colleferro, ông Giulio Calamita nói rằng sự cố xảy ra khi nhà máy đang tạm đóng cửa trong kỳ nghỉ Hè. "Nếu không, đây sẽ là một thảm kịch", ông nói.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những cột khói lớn bốc lên từ khu vực nhà máy. Thị trưởng Colleferro Calamita khẳng định tình hình tại hiện trường đã được kiểm soát. KNDS sau đó xác nhận đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ nổ.

Kyiv Independent cho biết thêm, ngoài đạn pháo, Ukraine hiện sử dụng nhiều hệ thống vũ khí do tập đoàn KNDS sản xuất, trong đó có pháo tự hành Caesar, xe phòng không tự hành Gepard và pháo tự hành PzH 2000. KNDS mở văn phòng đầu tiên tại Ukraine vào tháng 10/2025.