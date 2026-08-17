Con rể của Tổng thống Mỹ Trump có cuộc gặp hiếm hoi với lãnh đạo Hamas

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Cuộc gặp diễn ra ngày 16/8, trước khi ông Kushner gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 17/8, nhằm cứu vãn kế hoạch mà theo đó Hamas sẽ giải giáp và Israel rút quân khỏi Dải Gaza.

Đã hơn 10 tháng kể từ khi Hamas và Israel đồng ý ngừng bắn để chấm dứt các hoạt động quân sự quy mô lớn. Năm ngoái, cuộc gặp giữa ông Kushner, đặc phái viên Steve Witkoff và các lãnh đạo Hamas tại Ai Cập đã góp phần đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, tiến trình cho đến nay vẫn đình trệ do bất đồng về vấn đề then chốt là Hamas giải giáp.

Cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ tại Ai Cập giữa ông Kushner với lãnh đạo Hamas Khalil al-Hayya được quan chức khu vực và quan chức Hamas xác nhận. Ông Kushner là một trong ba đặc phái viên tham gia cuộc gặp với ông al-Hayya, cùng quan chức của các quốc gia trung gian gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau đó, Hamas ra tuyên bố kêu gọi các bên trung gian và Hội đồng Hòa bình do Mỹ thành lập yêu cầu Israel chấp thuận lộ trình cho các bước đi tiếp theo.

Tuần trước, Thủ tướng Netanyahu bác bỏ kế hoạch 15 điểm, trong một động thái hiếm hoi công khai thể hiện bất đồng quan điểm với chính quyền Tổng thống Trump.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, ông Kushner, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và Giám đốc Hội đồng Hòa bình Nickolay Mladenov sẽ gặp ông Netanyahu trong ngày 17/8.

Trong khi đó, Ả-rập Xê-út, UAE và một số cường quốc khu vực đã ra tuyên bố lên án việc Israel bác bỏ lộ trình, cho rằng “Israel phải chịu trách nhiệm về việc cản trở các nỗ lực mang lại hòa bình cho Dải Gaza”.

Jordan, Pakistan, Indonesia và các quốc gia trung gian trong đàm phán cũng ký vào tuyên bố.

Ngoại trưởng những quốc gia này kêu gọi Hội đồng Hòa bình và Mỹ thực hiện “các biện pháp ngay lập tức và cụ thể”, để ngăn bất kỳ bên nào cản trở việc triển khai kế hoạch.

Quan chức khu vực cho biết, cuộc gặp giữa ông Kushner và lãnh đạo Hamas nhằm đảm bảo cam kết của lực lượng này đối với lộ trình, đặc biệt là vấn đề giải giáp, trước khi ông Kushner gặp ông Netanyahu.

Quan chức Hamas nói rằng lực lượng này cam kết với kế hoạch và đang chờ các bên trung gian khởi động thời hạn đàm phán 14 ngày để xây dựng lịch trình triển khai. Giai đoạn này chỉ có thể bắt đầu khi tất cả các bên chấp thuận lộ trình.

Theo lộ trình, Hamas sẽ giao vũ khí cho 1 ủy ban kỹ trị Palestine - cơ quan dự kiến giám sát các hoạt động thường nhật tại Dải Gaza. Tuy nhiên, ủy ban này vẫn chưa tiến vào Dải Gaza. Hamas gắn việc bàn giao các loại vũ khí hạng nặng nhất với việc thành lập nhà nước Palestine, điều mà chính phủ hiện tại của Israel phản đối.

Ông Netanyahu đang đối mặt với cuộc bầu cử đầy thách thức vào ngày 27/10, vì thế phải chiều lòng một liên minh bao gồm các bộ trưởng có lập trường cứng rắn về Dải Gaza.

Ngày 16/8, đảng Likud của ông Netanyahu đáp lại tuyên bố của các cường quốc khu vực, cho rằng “các quốc gia Ả-rập muốn lật đổ” ông Netanyahu để ứng viên trung dung Gadi Eisenkot và lãnh đạo đảng trung tả Yair Golan “sẽ trao cho họ mọi thứ họ muốn”. Đảng này tuyên bố: “Điều đó sẽ không xảy ra”.