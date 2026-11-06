Ông Trump tuyên bố thỏa thuận lớn về Ukraine và châu Âu, bà Melania gửi thư riêng tới ông Putin và ông Zelensky

Ông Trump cho biết sẽ có một thỏa thuận quy mô lớn liên quan đến Ukraine và châu Âu. Ảnh: WH.

Tuyên bố của Trump với các phóng viên hôm 5/11, ông Trump nói: "Một thỏa thuận sẽ đạt được. Đó sẽ là một thỏa thuận quy mô lớn, và nó sẽ không chỉ liên quan đến Ukraine... Tôi thậm chí có thể nói rằng có lẽ nó sẽ liên quan đến toàn bộ châu Âu. Đó sẽ là một thỏa thuận lớn, tuyệt vời, và mọi người sẽ rất vui mừng".

Tuy nhiên, ông Trump không tiết lộ thêm chi tiết nào khác của thỏa thuận. Được biết, tuyên bố này của tổng thống Mỹ được đưa ra sau cuộc gặp ngày 5/11 với đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin - ông Kirill Dmitriev.

Ngoài ra, các phóng viên cũng hỏi ông Trump liệu ông có nêu vấn đề Nga tấn công dân thường Ukraine trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Điện Kremlin Putin hay không. Đáp lại, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết ông liên tục lưu ý đến vấn đề này từ cả hai phía.

Theo ước tính của Trump, tổng thiệt hại của Nga và Ukraine trong cuộc chiến lên tới khoảng 25.000 người mỗi tháng.

Bà Melania Trump gửi thông điệp riêng

Trong khi đó, cũng ngày 5/11, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã gặp gỡ các đại diện của Ukraine và Nga tại Nhà Trắng để thảo luận về tình hình ở Oleshky (Nga gọi là Alyoshki), tỉnh Kherson.

Phái đoàn Ukraine do ông David Arakhamia - người đứng đầu đảng Người phục vụ nhân dân, và ông Dmytro Lubinets - Ủy viên Nhân quyền của Quốc hội Ukraine, đại diện.

Đại diện phía Nga là bà Yana Lantratova - người phụ trách giải quyết khiếu nại, và ông Kirill Dmitriev - Đặc phái viên của Tổng thống Liên bang Nga.

Tại một buổi lễ ở Nhà Trắng, bà Melania Trump đã gửi những thông điệp cá nhân tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Thỏa thuận ngừng bắn ở Oleshky sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hợp tác của Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Sự hợp tác của họ tạo nên một tiền lệ quan trọng cho việc thúc đẩy hòa bình trong toàn khu vực" - Đệ nhất phu nhân Mỹ phát biểu.

Ông Lubinets đã trao tặng bà Melania Trump Huân chương Công chúa Olga hạng nhất - huân chương của Ukraine mà Tổng thống Zelensky ký tăng bà trước đó, vì những đóng góp đáng kể của bà trong việc hỗ trợ nhân đạo ở Ukraine.