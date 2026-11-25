Vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 5, đoạn qua TP Hải Phòng, khiến một phụ nữ tử vong, một người khác bị thương. Từ vụ việc, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cảnh báo nguy cơ tai nạn khi người đi xe máy chuyển làn thiếu an toàn, đi vào vùng điểm mù của xe tải.

Khoảng 15h47 ngày 23/11, tại Km83+500 Quốc lộ 5, đoạn qua phường Hồng An, TP Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến 2 xe tải và một xe mô tô.

Theo thông tin từ Cục CSGT, thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 89H-009.xx lưu thông theo hướng Hải Phòng - Hà Nội, khi đi đến địa điểm trên đã va chạm với xe mô tô BKS 15AB-515.xx đi cùng chiều phía trước. Xe mô tô do một phụ nữ điều khiển, chở theo một phụ nữ khác.

Sau cú va chạm, xe mô tô tiếp tục đâm vào phía sau xe tải BKS 15C-362.xx đang dừng, đỗ cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ ngồi sau xe mô tô tử vong tại hiện trường, người điều khiển xe bị thương. Các phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Từ vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong tại Hải Phòng, Cục CSGT lưu ý người đi xe máy cần thay đổi thói quen tham gia giao thông, đặc biệt khi chuyển làn, vượt xe hoặc di chuyển qua khu vực có xe tải lớn. (Ảnh Cục CSGT)

Đánh giá sơ bộ về nguyên nhân ban đầu dưới góc độ lực lượng CSGT, người điều khiển xe mô tô đã chuyển làn không bảo đảm an toàn, đi vào vùng hạn chế quan sát (điểm mù) của xe tải BKS 89H-009.xx, dẫn đến tai nạn.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng xem xét trách nhiệm liên quan đến xe tải BKS 15C-362.xx đang dừng, đỗ và chiếm dụng một phần lòng đường nhưng không có cảnh báo cho các phương tiện khác.

Theo phân tích của Cục CSGT, trong tình huống này, nếu người điều khiển xe mô tô quan sát gương chiếu hậu để nhận biết phương tiện phía sau, đồng thời chú ý chướng ngại vật phía trước là xe tải đang dừng, đỗ chiếm một phần lòng đường, người lái xe cần chủ động giảm tốc độ, thậm chí dừng lại khi cần thiết để bảo đảm an toàn trước khi di chuyển qua.

Việc chuyển làn đột ngột, thiếu quan sát hoặc cố gắng luồn lách qua khoảng trống giữa các phương tiện lớn có thể khiến người đi xe máy rơi vào vùng điểm mù, nơi tài xế xe tải khó nhận biết sự hiện diện của phương tiện xung quanh.

Cục CSGT cũng lưu ý, trên những tuyến đường có nhiều làn xe hoặc lưu lượng phương tiện lớn, nguy cơ mất an toàn thường xuất hiện tại các vị trí giao nhau, lối mở hoặc khu vực có chướng ngại vật. Khi muốn vượt, rẽ trái hoặc quay đầu, người đi xe máy có thể phải di chuyển cắt qua dòng phương tiện đang lưu thông. Nếu không quan sát kỹ và lựa chọn thời điểm phù hợp, tình huống này rất dễ dẫn đến va chạm.

Không chỉ người đi xe máy, tài xế ô tô cũng cần chủ động phòng tránh nguy cơ tai nạn. Cục CSGT cho rằng, trong tình huống trên, tài xế xe tải BKS 89H-009.xx cũng cần lưu ý việc di chuyển song song trong thời gian dài với một xe tải khác ở làn sát dải phân cách giữa đường. Cách di chuyển này có thể làm hạn chế tầm nhìn, giảm khả năng phát hiện và xử lý các tình huống bất ngờ.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không nên duy trì thói quen chỉ tập trung nhìn phía trước mà bỏ qua việc quan sát gương chiếu hậu và các phương tiện xung quanh. Khi gặp xe tải lớn, xe đầu kéo, xe container, cần tránh đi sát hai bên hông, ngay phía trước đầu xe hoặc phía sau xe trong khoảng cách quá gần.

Đặc biệt, người đi xe máy không nên cố vượt hoặc luồn lách khi xe lớn đang chuyển hướng, dừng, đỗ hoặc có dấu hiệu di chuyển bất thường. Nếu không bảo đảm điều kiện an toàn, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách và chờ thời điểm phù hợp để đi qua.