Ukraine tóm gọn chỉ huy Lữ đoàn 155 tai tiếng bị truy nã vì cáo buộc bắt cóc, sát hại dân thường

Ông Stanislav Luchanov, chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới số 155 "Anne of Kiev" của Ukraine. Ảnh trang web của Lữ đoàn 155

Theo các báo cáo, ông Luchanov bị bắt khi đang di chuyển trên ô tô cùng luật sư. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận thêm một nghi phạm đã bị bắt trong vụ án, nâng tổng số người bị tạm giữ lên 10 người.

"Đáng tiếc, trong số đó có các quân nhân và cựu chỉ huy Lữ đoàn 155", ông Zelensky nói.

Ông nhấn mạnh mọi hành vi liên quan sẽ được điều tra kỹ lưỡng.

"Đây không chỉ là vụ việc của một địa phương hay riêng tỉnh Kiev. Việc làm sáng tỏ toàn bộ sự thật và đưa tất cả những người chịu trách nhiệm ra trước công lý là điều mà cả đất nước cần", nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Theo hãng tin Hromadske, dẫn các nguồn thực thi pháp luật, một nhóm có liên quan đến Lữ đoàn 155 đã đột nhập vào nhà của hai anh em tại làng Kalynivka (tỉnh Kiev) trong đêm 27 rạng sáng 28/6. Hai nạn nhân sau đó bị bắt cóc, đưa sang tỉnh Poltava lân cận và bị sát hại.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Maksym và Roman Moseichuk. Cha của họ đã hy sinh khi phục vụ trong quân đội Ukraine, còn Maksym cũng từng là một quân nhân.

Trước đó, ngày 11/7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo, ông Luchanov cùng một số thành viên của Lữ đoàn 155 bị khởi tố về các tội giam giữ người trái pháp luật và cố ý giết người. Ban đầu, quân đội cho biết ông Luchanov đã tự ý rời đơn vị trong quá trình điều tra và đang bỏ trốn.

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã chỉ đạo Cơ quan Chấp pháp Quân đội phối hợp với cảnh sát tỉnh Kiev điều tra vụ việc, đồng thời đình chỉ công tác toàn bộ quân nhân bị nghi liên quan.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định: "Nếu kết quả điều tra chứng minh có tội, những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi phạm pháp đã thực hiện, bất kể chức vụ hay thành tích trước đó".

Lữ đoàn 155 "Anne of Kiev" vốn nhiều lần vướng bê bối kể từ khi được thành lập. Đơn vị này từng được kỳ vọng là dự án hiện đại hóa tiêu biểu của quân đội Ukraine với sự huấn luyện và trang bị từ Pháp cùng các đối tác phương Tây. Tuy nhiên, lữ đoàn liên tục đối mặt với các cáo buộc về năng lực chỉ huy yếu kém, tình trạng đào ngũ quy mô lớn và những thất bại trong công tác chỉ huy.

Ông Luchanov tiếp quản vị trí chỉ huy Lữ đoàn 155 vào tháng 2/2026 sau khi người tiền nhiệm Dmytro Ryumshyn bị bắt giữ. Trước đó, ông giữ chức tham mưu trưởng Trung đoàn xung kích độc lập số 425 "Skelia" – một đơn vị hiện cũng đang bị điều tra vì các cáo buộc ngược đãi binh sĩ.