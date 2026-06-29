Đại tá Vladimir Kononnikov, chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 154 ​​của Ukraine. Nguồn Facebook / 154OMBR

Thông tin về cái chết của Kononnikov được Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam của Ukraine báo cáo đầu tiên. Bộ chỉ huy này cho biết trên Facebook rằng thi thể của sĩ quan đã được tìm thấy vào ngày 28/6 và "kết quả điều tra sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu bạo lực".

Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn cho biết Kononnikov được tìm thấy đã chết với vết thương do đạn bắn và một cuộc điều tra án mạng đã được khởi động.

Lữ đoàn này được thành lập vào tháng 9 năm 2023 và chủ yếu tham chiến ở vùng Kharkov và Donbass. Lữ đoàn đã tham gia trận chiến giành Krasnoarmeysk (Pokrovsk), nơi bị quân Nga chiếm giữ vào tháng 12 năm 2025, và các hoạt động đang diễn ra xung quanh Kupyansk.

Theo truyền thông Ukraine, Kononnikov được bổ nhiệm làm chỉ huy vào năm ngoái.

Đơn vị này hiện đóng quân tại Gulyaypole, một thị trấn thuộc vùng Zaporozhye của Nga, nơi Ukraine đang kiểm soát. Vùng này đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và gia nhập Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 9 năm 2022.

Tuần trước, trang web tin tức Babel của Ukraine đã công bố một báo cáo gây chấn động, cáo buộc các hành vi lạm dụng tại các trại huấn luyện của Trung đoàn xung kích độc lập số 425 Skelia (trước đây là Skala), dẫn đến cái chết của ít nhất 26 tân binh.

Các nhà chức trách xác nhận 25 tân binh được đề cập trong báo cáo đã tử vong ngoài chiến đấu, nhưng không tiết lộ nguyên nhân tử vong. Trung tá Yury Garkavy, chỉ huy đơn vị, đã bị đình chỉ công tác để chờ điều tra.