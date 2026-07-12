Tin sốc rúng động Ukraine: Chỉ huy lữ đoàn 155 tai tiếng bị truy nã vì bắt cóc, sát hại dân thương

Tội ác chấn động

Ông Stanislav Luchanov, chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới số 155 "Anne of Kiev" của Ukraine. Ảnh trang web của Lữ đoàn 155

Theo cáo buộc, ông Luchanov đã chỉ đạo các binh sĩ thuộc lữ đoàn bắt cóc và sát hại hai dân thường tại tỉnh Kiev. Trong các thông báo chính thức, quân đội Ukraine hiện gọi ông là "cựu chỉ huy" của lữ đoàn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong quá trình điều tra, ông Luchanov đã tự ý rời bỏ đơn vị và hiện đang bị truy nã.

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã chỉ đạo Cơ quan An ninh nội bộ quân đội phối hợp với cảnh sát tỉnh Kiev mở cuộc điều tra toàn diện về những cáo buộc liên quan đến hoạt động phạm tội của lữ đoàn này.

Cơ quan thực thi pháp luật thuộc quân đội Ukraine cho biết: "Kết quả điều tra ban đầu cho thấy cựu chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới số 155 cùng tất cả những người đã được xác định có liên quan đều bị khởi tố về các hành vi giam giữ người trái pháp luật và cố ý giết người".

Theo hãng tin Hromadske, dẫn các nguồn tin thực thi pháp luật, 9 binh sĩ thuộc Lữ đoàn 155 đã bị bắt giữ.

Nguồn tin của Hromadske cho biết, vào đêm 27 rạng sáng 28/6, một nhóm gồm bảy người đã đột nhập vào khuôn viên một ngôi nhà tại tỉnh Kiev và bắt cóc hai anh em ruột.

Trong khi đó, các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật nói với báo Ukrainska Pravda rằng hai nạn nhân sau đó bị đưa tới tỉnh Poltava và bị sát hại.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết toàn bộ quân nhân có liên quan đến vụ việc đã bị đình chỉ công tác trong thời gian điều tra.

"Các cá nhân có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm đối với từng hành vi phạm tội nếu cuộc điều tra xác định họ có tội, bất kể chức vụ hay những thành tích trước đây", Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh.

Quân đội Ukraine siết chặt kỷ luật

Theo Cơ quan thực thi pháp luật quân đội, Đại tướng Syrskyi đã yêu cầu triển khai thêm các biện pháp nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, quân đội Ukraine sẽ tăng cường hệ thống giám sát và phòng ngừa nhằm ngăn chặn các vi phạm kỷ luật quân đội, hành vi lạm dụng quyền hạn cũng như mọi hoạt động trái pháp luật của quân nhân.

Bê bối nối tiếp bê bối

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi chỉ huy Trung đoàn Tấn công số 425, còn được biết đến với tên gọi Skelia, bị đình chỉ để phục vụ điều tra về các cáo buộc ngược đãi binh sĩ. Những hành vi này được cho là có thể đã dẫn đến 26 trường hợp tử vong ngoài chiến đấu trong trung đoàn.

Sau hơn bốn năm kể từ khi xung đột toàn diện với Nga bùng nổ, ngày càng xuất hiện nhiều báo cáo về tình trạng lạm quyền, bạo hành và sai phạm trong một số đơn vị quân đội Ukraine. Các vấn đề này diễn ra trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân lực ngày càng nghiêm trọng khi phải tìm cách bổ sung lực lượng cho các đơn vị chịu tổn thất nặng nề trên tiền tuyến.

Lữ đoàn 155 nhiều lần vướng tai tiếng

Lữ đoàn "Anne of Kiev" số 155 từ lâu đã là tâm điểm của nhiều bê bối.

Đơn vị này từng được kỳ vọng trở thành mô hình tiêu biểu trong chương trình hiện đại hóa quân đội Ukraine, với sự huấn luyện và trang bị từ Pháp cùng các đối tác phương Tây.

Tuy nhiên, hàng loạt cáo buộc về năng lực chỉ huy yếu kém, tình trạng đào ngũ quy mô lớn cùng nhiều vấn đề nội bộ đã khiến giới chức mở cuộc điều tra, dẫn đến việc cựu chỉ huy Dmytro Ryumshyn bị bắt giữ.

Stanislav Luchanov tiếp quản vị trí chỉ huy Lữ đoàn 155 vào tháng 2/2026. Trước đó, ông giữ chức tham mưu trưởng của Trung đoàn Tấn công Skelia – chính đơn vị hiện cũng đang bị điều tra vì các cáo buộc ngược đãi binh sĩ.