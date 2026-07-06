Ukraine phá hủy hệ thống Buk-M3 và hai sở chỉ huy của Nga trong một chiến dịch phối hợp

Công việc của các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái trong quân đội Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine / Facebook

Theo quân đội, chiến dịch được tiến hành trong khu vực trách nhiệm của Quân đoàn 2 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine và đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều binh chủng của lực lượng vũ trang. Việc lập kế hoạch và phối hợp được thực hiện bởi các nhân viên thuộc Nhóm Lực lượng Liên hợp với sự hợp tác của các nhà phân tích tình báo từ Tập đoàn Lasar.

Theo thông cáo báo chí ngày 5/7, mục tiêu chính là phá hủy các sở chỉ huy của Nga. Tuy nhiên, để tiến hành các cuộc không kích một cách an toàn, lực lượng Ukraine trước tiên phải giải phóng không phận. Trở ngại chính là hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 của Nga được giấu kín trong một hàng cây và được sử dụng để phòng không cho các sở chỉ huy của Nga.

Vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Nga là giai đoạn đầu tiên của chiến dịch và được giao cho các phi hành đoàn của Nhóm Lasar. Các phi hành đoàn Ukraine đã tấn công mục tiêu đã được xác định bằng một loạt máy bay không người lái tấn công tầm trung.

Theo Tập đoàn Lasar, các cuộc tấn công đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Nga, biến nó thành đống đổ nát cháy rụi và tạo ra cơ hội cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch.

Sau khi mối đe dọa từ hệ thống phòng không bị loại bỏ, giai đoạn thứ hai bắt đầu với sự tham gia của máy bay chiến đấu Ukraine. Bộ Tư lệnh Không quân đã điều động máy bay qua hành lang mới mở, tấn công các sở chỉ huy chính và dự bị của lực lượng Nga.

Các cuộc tấn công vào sở chỉ huy của Nga còn được hỗ trợ thêm bởi binh lính thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 151 và Quân đoàn Khartiia, những đơn vị đã bổ sung cho chiến dịch không kích bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV.