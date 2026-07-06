Ukraine tung loạt "bảo bối" siêu việt mới để xóa sổ bầy đàn "sát thủ trên không" Nga

Đây là một phần trong kiến trúc phòng thủ tích hợp gồm hơn 20 công nghệ do công ty quốc phòng Contra Drone phát triển nhằm đối phó với mối đe dọa UAV ngày càng gia tăng từ Nga.

Ukraine vừa tung loạt vũ khí siêu việt mới để xóa sổ bầy đàn "sát thủ trên không" Nga. Ảnh: Oboronka

Theo RBK-Ukraine, các hệ thống được trình diễn tại sự kiện Demo Day kín do Contra Drone tổ chức, nơi quy tụ nhiều giải pháp kết hợp radar, tác chiến điện tử, UAV đánh chặn và UAV tấn công để bảo vệ binh sĩ, phương tiện quân sự cũng như các mục tiêu trọng yếu.

Trong hơn ba năm xung đột, UAV đã trở thành một trong những loại vũ khí quan trọng nhất trên chiến trường. Từ UAV FPV giá rẻ, UAV trinh sát cho tới UAV cảm tử tầm xa đều được hai bên sử dụng với mật độ ngày càng lớn, buộc Ukraine phải đầu tư mạnh vào các hệ thống phòng thủ chuyên dụng.

Tâm điểm của buổi trình diễn là Mini Air Defense System (MADS), được ví như một tổ hợp "phòng không mini" tự động dành riêng để đối phó với UAV cỡ nhỏ. Theo Contra Drone, hệ thống có thể phát hiện, bám bắt và tiêu diệt UAV FPV, máy bay bốn cánh quạt và UAV cánh bằng với tốc độ lên tới 300 km/h, ở cự ly và độ cao tối đa 1 km.

Điểm đáng chú ý là MADS có thể hoạt động gần như hoàn toàn tự động, giảm tối đa sự can thiệp của người điều khiển trong quá trình đánh chặn. Tùy từng nhiệm vụ, tên lửa đánh chặn có thể được trang bị đầu đạn mảnh, đầu đạn nhiệt áp hoặc đầu đạn dạng lưới để vô hiệu hóa mục tiêu.

Để hỗ trợ hệ thống đánh chặn, Contra Drone cũng giới thiệu nhiều thiết bị phát hiện UAV, trong đó có tổ hợp tình báo điện tử SPECTRE, các cảm biến SENSE-3 và SENSE-4 chuyên dò tín hiệu điều khiển UAV FPV, cùng radar CD-T15 có khả năng theo dõi đồng thời hơn 300 mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 22 km.

Bên cạnh các giải pháp đánh chặn, công ty còn trình làng nhiều hệ thống tác chiến điện tử nhằm bảo vệ lực lượng trên tuyến đầu. Thiết bị D-JACK được thiết kế để tự động phát hiện bộ điều khiển UAV FPV sử dụng giao thức liên lạc ELRS, sau đó phát tín hiệu gây nhiễu nhằm cắt đứt kết nối giữa người điều khiển và UAV.

Một sản phẩm khác là Anti-FPV Backpack 3, hệ thống tác chiến điện tử dạng ba lô tạo ra "vùng bảo vệ điện tử" xung quanh binh sĩ khi di chuyển, giúp giảm nguy cơ bị UAV FPV tấn công. Đối với xe quân sự và cơ sở hạ tầng, Contra Drone giới thiệu Contra-drone 8 Ultra, hệ thống gây nhiễu có thể chế áp nhiều kênh liên lạc kỹ thuật số và analog của UAV ngay cả khi phương tiện đang cơ động.

Sản phẩm thu hút nhiều sự chú ý nhất là Peace Duck, UAV đánh chặn tốc độ cao tích hợp AI. Theo nhà phát triển, sau khi được đưa tới khu vực mục tiêu, Peace Duck có thể tự động thực hiện giai đoạn cuối của quá trình đánh chặn mà không cần người điều khiển, sử dụng AI để nhận diện và tiêu diệt các UAV trinh sát của Nga như Orlan và ZALA.

Ngoài ra, Contra Drone còn giới thiệu UAV FPV tấn công Yell Duck, hai mẫu UAV cánh bằng Blackwing và Black Goose có khả năng hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu hoặc mất tín hiệu GPS, cùng phương tiện mặt đất không người lái Nyvexa phục vụ nhiệm vụ hậu cần và tác chiến điện tử.

Việc đồng thời trình làng hơn 20 công nghệ chống UAV cho thấy Ukraine đang hướng tới xây dựng một hệ thống phòng thủ nhiều lớp, kết hợp radar, tác chiến điện tử và trí tuệ nhân tạo để đối phó với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Trong bối cảnh UAV ngày càng đóng vai trò quyết định trên chiến trường, những công nghệ này được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ lực lượng và cơ sở hạ tầng của Ukraine trước các đợt tập kích ngày càng dày đặc từ Nga.