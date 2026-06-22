Nga - Ukraine 'ăn miếng trả miếng' trên không

(Ảnh: Tass)

Thống đốc nói rằng, các phương tiện và bể chứa nhiên liệu đã bốc cháy sau khi cuộc tấn công nhắm trúng một cơ sở nông nghiệp ở Odesa.

Cùng ngày, một máy bay không người lái của Nga đã đâm trúng một mục tiêu ở quận Shevchenkivskyi, thành phố Kharkiv. Tuy nhiên, chưa có thương vong nào được ghi nhận.

Trong diễn biến mới nhất, thủ đô Mátxcơva của Nga đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái vào rạng sáng 22/6, và buộc phải tạm thời đình chỉ các chuyến bay tại sân bay.

Cụ thể, gần 60 máy bay không người lái hướng đến Mátxcơva đã bị bắn hạ, Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết trên Telegram. Ông Sobyanin không cung cấp thêm chi tiết, nhưng cho biết dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến các khu vực máy bay không người lái bị bắn hạ.

Các sân bay Sheremetyevo, Domodedovo và Vnukovo, cũng như Zhukovskiy gần thủ đô, đã tạm ngừng các chuyến bay. Sau đó, các chuyến bay đã được nối lại.

Tại bán đảo Crimea, thành phố Sevastopol đã hủy bỏ tất cả các sự kiện công cộng ngoài trời trong ngày 22/6 và sẽ tắt đèn đường, Thống đốc thành phố Mikhail Razvozhayev cho biết trên Telegram, khi ông kêu gọi người dân hạn chế sử dụng điện.

Theo Reuters, Crimea đã tạm ngừng bán nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp. Nguồn cung chỉ giới hạn cho các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về các dịch vụ thiết yếu và an ninh. Nguyên nhân được cho là do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các tuyến đường vận chuyển và các cơ sở năng lượng đã dẫn đến khủng hoảng nhiên liệu.