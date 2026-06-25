Ông Zelensky tuyên bố Belarus đã đáp ứng tối hậu thư của Ukraine

"Dựa theo thông tin mà tư lệnh quân đội và lực lượng tình báo cung cấp cho tôi, các thiết bị chuyển tiếp tín hiệu liên quan đã ngừng hoạt động trên lãnh thổ Belarus vào ngày 22/6", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 24/6.

Ông Zelensky thừa nhận Ukraine chưa thể xác định liệu Belarus đã tháo dỡ những thiết bị này hay chưa. "Tôi đang theo dõi sát sao tình hình và nhận báo cáo hàng ngày. Thực tế là chúng không còn hoạt động vào hôm nay", ông nói thêm.

Ông Zelensky trong ảnh đăng ngày 24/6. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Lực lượng biên phòng Ukraine hôm 24/6 cho biết cường độ xâm nhập của máy bay không người lái (UAV) Nga thông qua tỉnh Chernihiv đã giảm đi, không xuất hiện các đợt triển khai quy mô lớn bằng UAV tự sát Geran ở dọc biên giới Ukraine - Belarus. Tỉnh Chernihiv của Ukraine nằm giáp biên giới với Nga và Belarus.

Giới chức Belarus chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Zelensky hôm 19/6 ra tối hậu thư với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko, cho Minsk thời hạn một tuần để tháo dỡ các thiết bị chuyển tiếp tín hiệu mà Kiev cáo buộc là được dùng để hỗ trợ UAV Nga tập kích lãnh thổ Ukraine. Ông tuyên bố "Ukraine sẽ tự làm điều đó" nếu Belarus không đáp ứng yêu cầu.

Tình báo Ukraine xác định các thiết bị được đặt tại tỉnh Brest và Gomel ở giáp khu vực phía bắc nước này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 23/6 mô tả tối hậu thư của Tổng thống Zelensky là động thái đe dọa nhằm vào quốc gia có chủ quyền, thêm rằng mục đích của Ukraine là kéo Belarus tham gia trực tiếp vào xung đột và "mở rộng phạm vi địa lý" của chiến sự.

Ông lưu ý rằng Nga và Belarus đã ký hiệp ước đảm bảo an ninh có hiệu lực từ tháng 3/2025 trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh. Hiệp ước này quy định một cuộc tấn công nhằm vào Nga hoặc Belarus sẽ được coi là đòn đánh nhằm vào Nhà nước Liên minh, cho phép hai bên sử dụng mọi biện pháp quân sự và kỹ thuật cần thiết, trong đó có vũ khí hạt nhân, để đẩy lùi hành động gây hấn và đe dọa nhằm vào chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ.

"Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp được quy định trong hiệp ước để đảm bảo an ninh của đồng minh và đương nhiên là cả của Nhà nước Liên minh", Ngoại trưởng Lavrov cho hay.

Lukashenko tại cuộc họp ở thành phố St Petersburg của Nga hồi năm 2024. Ảnh: AFP

Belarus là đồng minh thân cận của Nga và từng cho phép nước này sử dụng lãnh thổ để mở cuộc tấn công vào Ukraine, cũng như cung cấp nhiều biện pháp hỗ trợ khác. Tổng thống Lukashenko tháng trước bác bỏ ý kiến cho rằng Belarus sẽ bị lôi kéo sâu hơn vào cuộc chiến, song tuyên bố sẽ cùng Nga tự vệ trong trường hợp có hành động gây hấn.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Al Arabiya và được hãng thông tấn nhà nước BelTA công bố hồi giữa tháng, Tổng thống Lukashenko nói Belarus là quốc gia hòa bình và chỉ muốn chiến sự nhanh chóng chấm dứt, nên Ukraine "không có gì phải sợ về Belarus".

Tổng thống Lukashenko cũng gửi lời xin lỗi tới Tổng thống Zelensky vì các phát biểu gay gắt trước đây của mình. Ông cho biết những bình luận này được đưa ra nhằm phản ứng lại các động thái mang tính đe dọa từ Ukraine, trong đó có tuyên bố rằng Kiev đã xác định được hàng trăm mục tiêu tiềm năng tại Belarus và biết vị trí của ông Lukashenko.