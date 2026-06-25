Phát biểu tại diễn đàn chuyên gia khoa học quốc tế "Primakov Readings", ông Lavrov cho biết, Nga lo ngại rằng nếu bắt đầu đàm phán với điều kiện dừng quân đội tại tiền tuyến, các cuộc đàm phán đó có thể sẽ thất bại.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng, nhưng tôi xin nhắc lại một lần nữa, chúng tôi sẽ ngồi vào bàn đàm phán nếu từ phía bên kia có những ý tưởng, đề xuất hợp lý và những con người phù hợp' - ông Lavrov nói.

"Chúng tôi sẽ không tin lời bất kỳ ai. Người ta vẫn nói với chúng tôi rằng: 'Hãy ngừng bắn dọc theo đường tiếp xúc, rồi sau đó mới đàm phán'. Không, chúng tôi đã từng làm như vậy, khi chúng tôi đạt được thỏa thuận ở Istanbul, đã ký tắt, và như một cử chỉ thiện chí, chúng tôi đã ngừng bắn, thậm chí – như Tổng thống đã kể không ít lần – chúng tôi đã rút quân khỏi Kiev. Ngay lập tức sau đó, chúng tôi nhận được Boris Johnson" - người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga phát biểu.

Cách đây vài ngày tại Liên Hợp Quốc, Ukraine đã tuyên bố rằng việc ngừng bắn theo đường tiền tuyến thực tế đã là một sự nhượng bộ lớn, nhưng Kiev "có thể xem xét lại và thay đổi đề xuất của mình".

Nga không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ đồng ý ngừng bắn dọc chiến tuyến, mà luôn khẳng định yêu cầu thực hiện các thỏa thuận Alaska, tức là việc rút Lực lượng Vũ trang Ukraine khỏi vùng Donbass.