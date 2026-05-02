Hà Nội dự kiến siết xe ôm chạy xăng

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe môtô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn.

Theo đó, người điều khiển, phương tiện vận chuyển, hành khách, hàng hóa phải tuân thủ quy định chung đối với xe môtô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024. Bên cạnh đó, thành phố đưa ra các quy định cụ thể về phạm vi và vị trí hoạt động đối với phương tiện này.

Cụ thể xe môtô, xe gắn máy chạy xăng kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe ôm công nghệ) bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo tờ trình của UBND TP Hà Nội về đề án Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, giai đoạn 1 (1/7-31/12), thành phố thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Hoàn Kiếm, giới hạn trong 11 tuyến phố gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Khu vực này rộng 0,5 km2, chu vi 3,5 km, dân số khoảng 20.000.

Xe môtô, xe gắn máy chạy xăng kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa không sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe ôm truyền thống) bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm quy định. Ngoài các khung giờ/thời điểm bị cấm, phương tiện này được lưu thông khi đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình được Chính phủ hoặc thành phố ban hành.

Xe đạp công cộng được phép hoạt động 24h/24h theo tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố. Việc này tạo điều kiện tối đa để người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ mọi thời điểm trong ngày, đặc biệt phục vụ nhu cầu di chuyển ngắn, kết nối "chặng cuối" với các loại hình vận tải hành khách công cộng như xe buýt, đường sắt đô thị.

Xe xích lô du lịch chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường phố, điểm dừng, đỗ đón trả khách do thành phố quyết định. Quy định này nhằm thiết lập khuôn khổ quản lý chặt chẽ, phù hợp với đặc thù của loại hình vận tải mang tính du lịch, đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Vị trí chờ, đón khách và xếp hàng hóa cho xe môtô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hóa được ưu tiên bố trí tại nơi công cộng do chính quyền phường xã đề xuất. Các vị trí này phải thuận tiện cho người dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc.

Thành phố yêu cầu các tổ chức cung cấp dịch vụ phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải chỉ cung cấp dịch vụ phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cho người có đủ điều kiện điều khiển xe môtô, gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận tải; không giao lệnh vận chuyển đối với xe môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đi vào vùng phát thải thấp trên địa bàn.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ phần mềm, ứng dựng hỗ trợ kết nối có trách nhiệm khóa tài khoản có thời hạn trên phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải đối với người điều khiển vi phạm Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ hoặc vi phạm về dừng đỗ tại các vị trí chờ, đón trả khách, xếp dỡ hàng hóa khi có thông báo bằng văn bản của lực lượng chức năng hoặc UBND xã, phường.

Thống kê của cơ quan quản lý, Hà Nội hiện có khoảng 6,9 triệu xe môtô, xe gắn máy và trên 11.000 xe đạp điện, xe máy điện (chưa kể lượng lớn phương tiện từ các tỉnh lân cận hoạt động thường xuyên, ước tính 10-15%).

Theo báo cáo của các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, hiện nay số lượng xe ôm công nghệ tại TP Hà Nội là trên 126.500 (Be Group 47.881 xe; Grab 65.593 xe; GSM 13.052 xe) và còn rất nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tự phát chưa thống kê chính xác được.

Thành phố cho rằng sự phát triển nhanh chóng và khó kiểm soát của loại hình xe môtô, xe gắn máy và các loại tương tự tham gia kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa (bao gồm cả xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ, xe ba gác, xe thô sơ chở hàng, xe xích lô chở khách) đang gây ra nhiều tồn tại và bất cập nghiêm trọng, đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ từ phía nhà nước.

Dự kiến sau khi lấy ý kiến nhân dân và các tổ chức cá nhân, dự thảo sẽ được tiếp thu, hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền ban hành vào tháng 6/2026.