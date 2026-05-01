Lãnh tụ tối cao mới Mojtaba Khamenei. Ảnh từ video AI.

Trong Video có tuyên bố rằng các trung tâm dữ liệu của Ukraine đã được sử dụng để thực hiện vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Theo kịch bản của video, một quân nhân Iran phát hiện vị trí các trung tâm dữ liệu này tại Kyiv, Kharkiv và Dnipro, và báo cáo với ông Mojtaba Khamenei - người đứng đầu mới của nước Cộng hòa Hồi giáo, Mojtaba Khamenei, con trai của vị giáo chủ đã thiệt mạng. Sau đó, ông Mojtaba Khamenei đích thân có mặt khi tên lửa được phóng, tấn công vào các tòa nhà tại các thành phố Ukraine.

Video này được xem như lời cảnh báo khốc liệt đến Ukraine. Iran coi Ukraine là đồng phạm của Mỹ và Israel do chính quyền Kiev đã cử các chuyên gia về máy bay không người lái đến các quốc gia Trung Đông.

“Sự can thiệp của Ukraine cho thấy nước này tích cực hỗ trợ việc sử dụng vũ lực trái phép chống lại một quốc gia có chủ quyền” - đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Iravani viết.

Trước đó, Iran đã tuyên bố rằng Ukraine đang trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công của họ.

“Bằng việc hỗ trợ chế độ Israel thông qua máy bay không người lái, Ukraine - quốc gia đã thất bại - trên thực tế đã bị lôi kéo vào chiến tranh, và theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, họ đã biến toàn bộ lãnh thổ của mình thành mục tiêu hợp pháp cho Iran” - Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Ibrahim Azizi tuyên bố.