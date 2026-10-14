Ukraine tung gần 500 "sát thủ trên không" đánh Moscow, 4 sân bay Nga tê liệt, trung tâm dữ liệu, cảng dầu bốc cháy

Hàng chục tiếng nổ trong đêm

Ukraine tung gần 500 "sát thủ trên không" tiến đánh thủ đô Moscow của Nga đêm 13, rạng sáng 14/10. Ảnh Pravda.

Theo Kyiv Post ngày 14/10, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết 493 UAV đã hướng về thủ đô Nga từ tối 13/10 đến sáng 14/10. Trong số này, 180 chiếc bị phá hủy khi tiếp cận thành phố.

Mối đe dọa từ UAV khiến 4 sân bay Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky phải đình chỉ hoạt động. Sân bay Vnukovo đóng cửa hơn 8 giờ, trong khi hành khách được cho là đã được yêu cầu rời khỏi máy bay.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ tổng cộng 902 UAV Ukraine trên các khu vực của Nga trong đêm.

Tại thành phố Balakovo, tỉnh Saratov, một người thiệt mạng và một số tòa nhà dân cư bị hư hại sau cuộc tấn công bằng UAV trong đêm, theo Thống đốc tỉnh Roman Busargin.

Ngày 14/10, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo về một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào thành phố. Sau đó, ông Busargin xác nhận các tòa nhà dân cư bị hư hại và có người thiệt mạng.

Theo phân tích nguồn tin tình báo nguồn mở (OSINT) của kênh truyền thông Nga Astra, một trong những tòa nhà bị hư hại nằm trên phố Titova, số 9, cách nhà máy nhiệt điện kết hợp Balakovo-4 khoảng 3 km. Đây là một trong những cơ sở cung cấp nhiệt quan trọng cho thành phố.

Astra xác định vị trí tòa nhà dựa trên các video do nhân chứng đăng tải.

Trong khi đó, kênh Telegram Exilenova+ của Ukraine cho biết người dân địa phương nghe thấy hàng chục tiếng nổ trong đêm. Video do kênh này công bố cho thấy một vụ va chạm hoặc nổ, sau đó xuất hiện đám cháy.

Exilenova+ cũng thông tin về các đám cháy tại khu công nghiệp Balakovo, dẫn dữ liệu từ hệ thống giám sát cháy của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Khu vực này có một trung tâm dữ liệu của ngân hàng Sberbank và một nhà máy luyện kim. Tuy nhiên, địa điểm cụ thể bị ảnh hưởng chưa được xác minh độc lập.

Một mục tiêu được các kênh theo dõi tình hình đề cập là tổ hợp trung tâm dữ liệu quy mô lớn của Sberbank tại Balakovo. Công trình vẫn đang trong quá trình xây dựng, các phân khu được đưa vào vận hành theo từng giai đoạn, nên một phần có thể đã hoạt động.

Dự án trị giá 122,2 tỷ ruble, tương đương hơn 1 tỷ USD, được thiết kế để trở thành một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất Nga. Cơ sở này dự kiến có khoảng 3.000 tủ máy chủ, sức chứa lên tới 120.000 máy chủ và công suất điện 82 MW. Trung tâm cũng được kỳ vọng lưu trữ các dịch vụ thuộc nền tảng số GosTech của chính phủ Nga.

Ngay trước 7 giờ sáng 14/10, Exilenova+ đăng video mà kênh này mô tả là bằng chứng về cuộc tấn công nhằm vào trung tâm dữ liệu Sberbank tại tỉnh Saratov.

Đến 7 giờ 13 phút, kênh này tiếp tục đưa tin về khả năng một cuộc tấn công khác nhằm vào khu công nghiệp của Nhà máy Luyện kim Balakovo, còn gọi là MZ Balakovo.

Nhà máy chuyên sản xuất thép và các sản phẩm thép cán, trong đó có thép cốt bê tông và thép thanh. Cơ sở này có hệ thống luyện thép riêng, với sản lượng thép cán hơn 1 triệu tấn mỗi năm.

Tuy nhiên, chính quyền Nga chưa công khai xác nhận trung tâm dữ liệu Sberbank hoặc nhà máy luyện kim bị hư hại. Ukraine cũng chưa bình luận về các thông tin trên.

Các trung tâm dữ liệu Nga liên tiếp bị báo cáo là mục tiêu tấn công

Vụ việc tại Balakovo diễn ra sau một loạt thông tin về các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào trung tâm dữ liệu tại Nga.

Ngày 11/10, UAV được cho là đã buộc một trung tâm dữ liệu của Yandex tại tỉnh Vladimir phải ngừng hoạt động, khiến hàng chục dịch vụ của công ty này trên khắp nước Nga bị gián đoạn. Yandex xác nhận cơ sở trên đã ngừng hoạt động.

Trước đó, ngày 8/10, một cuộc tấn công khác đánh trúng trung tâm dữ liệu lớn nhất của Yandex tại tỉnh Ryazan, được cho là gây ra đám cháy lớn. Cùng ngày, công ty đã xóa vị trí các trung tâm dữ liệu của mình tại 4 tỉnh của Nga khỏi bản đồ trực tuyến.

Những vụ việc này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn đối với hạ tầng số của Nga, trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp và các dịch vụ công.

Dù vậy, mức độ thiệt hại tại các cơ sở được đề cập trong những báo cáo gần đây vẫn chưa được xác minh đầy đủ.

Cháy cảng dầu tại Rostov-on-Don kéo dài, ít nhất 8 bồn chứa bị hư hại

Ở một diễn biến khác, kênh Astra cho biết đám cháy tại cảng dầu NZNP ở thành phố Rostov-on-Don vẫn tiếp diễn sau 4 ngày, kể từ cuộc tấn công được báo cáo vào sáng sớm 10/10.

Cảng dầu này thuộc Nhà máy Sản phẩm Dầu mỏ Novoshakhtinsk, trước đây có tên gọi Yug Rusi.

Theo phân tích video do nhân chứng ghi lại, Astra nhận định ít nhất 8 trong tổng số 12 bồn chứa tại cơ sở đã bị hư hại tính đến ngày 14/10. Một phân tích trước đó, dựa trên hình ảnh ghi lại trước thời điểm cập nhật mới nhất, cho thấy 7 bồn chứa bị ảnh hưởng.

Ngày 12/10, Astra cho biết đám cháy vẫn âm ỉ, dù video khi đó không ghi nhận ngọn lửa bùng lên rõ rệt. Tuy nhiên, những hình ảnh được công bố vào sáng sớm 14/10 cho thấy đám cháy tiếp tục diễn ra.

Cảng dầu NZNP đảm nhiệm việc trung chuyển các sản phẩm dầu mỏ phục vụ xuất khẩu, tạo nguồn thu cho Nga, đồng thời cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga, theo Kyiv Post.

Cơ sở này có công suất trung chuyển ước tính từ 2,5 đến 3,5 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ mỗi năm. Nếu thiệt hại được xác nhận, sự cố có thể ảnh hưởng đến hoạt động lưu trữ và trung chuyển nhiên liệu của cảng.