Bắt cựu Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường

Ngày 14/1, Cơ quan điều tra VKSND tối cao ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bường (nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) về tội Nhận hối lộ, theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến trong giai đoạn 2 của vụ án Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ, xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Bường khi còn đương chức Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (Ảnh: Công Lý).

Liên quan đến giai đoạn 1 của vụ án, trước đó, ngày 24/12/2025, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án Đưa, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và một số địa phương.

Trong số 28 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, Thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là Kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát; 2 bị cáo nguyên là Chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên các văn phòng luật; 9 bị cáo còn lại là các đương sự hoặc người nhà đương sự trong các vụ án, vụ việc có liên quan.

Ở tội Nhận hối lộ, bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bị tuyên án 7 năm tù.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhận mức án 3 năm tù; Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, nhận 3 năm tù; Vũ Văn Tú, cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, bị phạt 2 năm tù.

Bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu kiểm sát viên cao cấp, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị phạt 3 năm tù về tội Nhận hối lộ và 5 năm 6 tháng tù về tội Môi giới hối lộ, tổng hình phạt 8 năm, 6 tháng tù.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.