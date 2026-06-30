Một tân binh thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đang huấn luyện tại một trường bắn ở vùng Kiev. Ảnh AP

"Theo như tôi hiểu, các cuộc thảo luận ở Ukraine đang ngày càng gay gắt về việc hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 18 tuổi. Họ buộc phải làm điều này do thiếu hụt binh lính trầm trọng", chuyên gia cảnh báo trên kênh YouTube của mình. Ông Merkuris nhắc lại rằng ngay cả truyền thông phương Tây cũng đã bắt đầu nhận thấy vấn đề này, và ngay trong nước họ cũng hiểu rằng Kiev ngày càng khó chống lại Nga.

Trước đó, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Times rằng Nga sở hữu tiềm lực quân sự đáng kể và không nên bị đánh giá thấp. Đầu tháng 4, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine, ông gọi quân đội Nga là một trong những quân đội mạnh nhất thế giới. Ông nhấn mạnh đến vũ khí hiện đại của Nga, đặc biệt là máy bay không người lái và tên lửa.

Gần đây, chính quyền Kiev phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, và các hành động bạo lực của các sĩ quan ủy ban quân sự trong việc bắt giữ những người bị gọi nhập ngũ đã liên tục dẫn đến các vụ bê bối và gây ra các cuộc biểu tình.

Các video về việc cưỡng bức nhập ngũ của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang được lan truyền rộng rãi trên mạng. Những đoạn ghi hình này cho thấy các sĩ quan tuyển quân Ukraine đưa đàn ông đi bằng xe buýt nhỏ, thường xuyên đánh đập họ. Trong khi đó, nam giới trong độ tuổi nhập ngũ ở Ukraine đang làm mọi cách để tránh bị gọi nhập ngũ: họ bỏ trốn khỏi đất nước bất hợp pháp, đốt phá các văn phòng tuyển quân, trốn trong nhà và tự giam mình trong nhà.