Ukraine chính thức khởi động cơ chế bầu cử trong xung đột với Nga

Một điểm bỏ phiếu bầu cử Quốc hội ở Kiev, Ukraine vào ngày 21/7/2019. Ảnh: NurPhoto

CEC cho biết hệ thống đăng ký cử tri đã được khôi phục phần liên quan đến tương tác với công dân, bao gồm quyền truy cập vào cổng thông tin trực tuyến. Trước đó, hệ thống này bị đình chỉ ngay sau khi xung đột nổ ra nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và hạn chế các nguy cơ tấn công mạng.

Phó Chủ tịch CEC, ông Serhiy Dubovyk, cho biết quyết định này là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ thuật và tổ chức kéo dài, tập trung vào an ninh mạng, bảo mật dữ liệu và bảo đảm tính ổn định của các hệ thống số phục vụ bầu cử trong điều kiện xung đột.

“CEC đang nỗ lực tối đa để bảo vệ dữ liệu cử tri, đồng thời vẫn bảo đảm tính minh bạch và khả năng tiếp cận của các nguồn thông tin công cộng”, ông Dubovyk nói.

Ông David Arakhamia, lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng cầm quyền Người Phục vụ Nhân dân, cho biết quyết định trên cho phép nối lại sự tương tác giữa cơ quan bầu cử, người dân và các thiết chế nhà nước.

“Cập nhật sổ cử tri là một trong những điều kiện nền tảng để có thể tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào”, ông Arakhamia nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng xung đột đã làm thay đổi sâu sắc cơ cấu dân số Ukraine và hệ thống đăng ký cần phản ánh thực tế này.

Với việc Hệ thống Đăng ký Cử tri Quốc gia hoạt động trở lại, Ukraine sẽ thống kê số dân đủ điều kiện đi bầu cử, tiến tới khả năng tổ chức bầu cử trong xung đột.

Ngoài vấn đề an ninh, một thách thức trong cuộc bầu cử là việc hàng triệu người Ukraine đã rời khỏi quốc gia. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, khoảng 6 triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước kể từ năm 2022, khoảng 3,7 triệu người khác đang phải tạm thời sơ tán trong nước.

Vài ngày trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine trong ngày bầu cử. Ông Putin cũng nói rằng quyền bỏ phiếu của hàng triệu người Ukraine sinh sống tại Nga cũng cần được đảm bảo.