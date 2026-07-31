Lính Ukraine tiết lộ chiến trường khốc liệt: Đi 300m phải đánh cược mạng sống

Canh bạc sống còn

Trả lời phỏng vấn báo chí, binh sĩ có mật danh Yankee cho biết chiến trường tại Ukraine rất khốc liệt, ngay cả việc di chuyển một quãng đường ngắn cũng có thể là canh bạc sống còn. Đã có những thời điểm tại khu vực tiền tuyến, đơn vị của Yankee phải chờ tới 7 ngày nếu muốn di chuyển 300 mét.

Binh sỹ Ukraine trên chiến hào. Ảnh: RBC-Ukraine

Để thực hiện được điều đó, lực lượng Ukraine thường phải chờ điều kiện thời tiết phù hợp, nhận được hỗ trợ tác chiến điện tử và có sự phối hợp giữa nhiều đơn vị khác nhau.

“Bạn cần bảo đảm có sự bảo vệ về tần số vô tuyến, tức là phải vô hiệu hóa hoặc gây nhiễu các tần số mà UAV đối phương sử dụng”, Yankee nói.

Điều này có thể bao gồm việc các đơn vị tác chiến điện tử Ukraine phát hiện và gây nhiễu các tần số điều khiển UAV Nga, làm gián đoạn khả năng điều khiển hoặc truyền hình ảnh của chúng. Tuy nhiên, các hoạt động này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ nhằm tránh gây ảnh hưởng đến các UAV của chính Ukraine.

Yếu tố thời tiết cũng đóng vai trò quan trọng. “Thời tiết là yếu tố quyết định. Nếu điều kiện không thuận lợi, bạn sẽ không thể di chuyển. Cần có sương mù, mưa hoặc gió mạnh từ khoảng 14 m/giây trở lên. Vì vậy, chúng tôi phải chờ thời điểm thích hợp”, Yankee cho biết.

Theo Yankee, sương mù và mưa có thể hạn chế tầm quan sát của camera UAV, trong khi gió mạnh khiến việc cất cánh và điều khiển một số loại UAV trở nên khó khăn hơn.

Yankee chia sẻ những thông tin này khi tham gia Chiến dịch Legio, chương trình huấn luyện và trang bị cho lực lượng lục quân Ukraine do Na Uy dẫn đầu, được triển khai tại Ba Lan. Anh cho biết đang được đào tạo theo các tiêu chuẩn và chiến thuật của NATO trước khi trở lại chiến trường.

Yankee hiện là trung sĩ pháo binh trong một đơn vị tiền tuyến được trang bị hệ thống phòng không vác vai (MANPADS). Các tổ hợp này có khả năng đối phó với UAV, tên lửa và máy bay bay thấp. Theo Yankee, đơn vị của anh đảm nhiệm nhiệm vụ phòng không tại khu vực sát tiền tuyến và trên các tuyến đường tiếp cận khu vực này.

Binh sĩ Ukraine mô tả khu vực “đường số 0” là nơi lực lượng Ukraine và Nga ở gần nhau nhất. Đây là tuyến đầu của chiến trường, nơi nguy cơ giao tranh trực tiếp luôn hiện hữu. Binh sĩ tại đây phải liên tục ẩn nấp trước sự theo dõi của đối phương và các UAV trinh sát hoạt động gần như không ngừng nghỉ.

Mật độ UAV và hỏa lực tại khu vực này lớn đến mức nhiều binh sĩ cho biết họ có thể bị mắc kẹt ở một vị trí trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Việc cơ động hay luân chuyển lực lượng luôn tiềm ẩn rủi ro rất cao.

Theo mô tả của Yankee, hoạt động giám sát bằng UAV diễn ra liên tục, trong khi khoảng cách giữa hai bên tương đối gần khiến các cuộc tấn công thường diễn ra nhanh chóng mà không có thời gian chuẩn bị. Binh sĩ tại đây không chỉ phải đối mặt với các đòn tấn công từ UAV mà còn với nguy cơ giao tranh cự ly gần khi các nhóm nhỏ của Nga tìm cách thâm nhập và khai thác những điểm yếu trên phòng tuyến Ukraine.

Nhiệm vụ bất khả thi

Không chỉ khu vực sát tiền tuyến, các vùng phía sau cũng bị UAV tấn công và trinh sát đe dọa. Nhiều binh sĩ và quan chức Ukraine mô tả khu vực này là một “vùng chết”, kéo dài tới khoảng 50 km tính từ tiền tuyến về cả hai phía.

Tổng thống Ukraine Zelensky từng gọi đây là “vùng tử thần”, nơi các phương tiện như xe tăng, xe bọc thép hay xe máy có nguy cơ bị UAV phát hiện và tấn công. Theo ông, UAV đang đóng vai trò ngày càng lớn trong việc phá hủy các mục tiêu trên chiến trường.

Quân đội Ukraine cho biết việc di chuyển qua khu vực nguy hiểm này để tiếp cận các vị trí tiền tuyến thường là một trong những giai đoạn rủi ro nhất của nhiệm vụ. Để giảm thiểu thương vong nếu bị tập kích, một số đơn vị đã phải giãn cách đội hình và phân tán lực lượng khi cơ động.

Binh sĩ Yankee nhận định rằng việc vượt qua khu vực này để tới được vị trí triển khai nhiệm vụ “giống như một nhiệm vụ bất khả thi”.

Trước những rủi ro ngày càng lớn đối với bộ binh, Ukraine đang đẩy mạnh sử dụng UAV và robot mặt đất trong nhiều hoạt động tác chiến nhằm giảm sự hiện diện trực tiếp của binh sĩ tại các khu vực nguy hiểm nhất.

Tuy nhiên, theo Yankee, con người vẫn giữ vai trò không thể thay thế trong vận hành vũ khí, chuẩn bị các hệ thống không người lái, duy trì phòng tuyến và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác. Công nghệ có thể giúp giảm bớt rủi ro trên chiến trường, nhưng hiện chưa thể thay thế hoàn toàn binh sĩ ở tiền tuyến.