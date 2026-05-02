Ô tô ùn ùn về Hà Nội ngày thứ 3 nghỉ lễ, CSGT tạm đóng đường phân luồng

Chiều 2/5, dù còn một ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều người đã trở lại Hà Nội. Ghi nhận lúc 16h tại cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dòng ô tô dài gần 2km ùn ùn vào trung tâm và lên Vành đai 3 trên cao.

Anh Mạnh Thắng (quê Thanh Hóa) cho biết, lo ngại tắc đường vào ngày mai nên gia đình anh quyết định về Hà Nội sớm. “Trên đường đi khá thuận lợi, không xảy ra ùn tắc kéo dài; đến lối dẫn vào trung tâm Hà Nội mới bắt đầu ùn cục bộ”, anh nói.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) tăng cường lực lượng phân luồng, hướng dẫn phương tiện, tránh xung đột giữa dòng xe đi thẳng và lên nút giao Vành đai 3 trên cao.

Khoảng 16h30, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 tạm đóng đường dẫn lên Vành đai 3 trên cao để giảm lưu lượng, tránh ùn tắc kéo dài.

Cùng thời điểm, tại nút giao cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và đường Đỗ Mười (phường Yên Sở, Hà Nội), lưu lượng ô tô tăng đáng kể.

Trên các xe khách về bến ở Hà Nội, hành khách cũng chật kín.

Trong khi đó, tại đường Nghiêm Xuân Yêm và Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, Hà Nội), giao thông vẫn “dễ thở” dù lượng phương tiện tăng.

Cục CSGT khuyến cáo người dân khi trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ cần chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ tín hiệu đèn và hiệu lệnh của lực lượng chức năng.